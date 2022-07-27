https://ria.ru/20220727/sputnik-1805235211.html
Первый компонент "Спутника V" подходит для ревакцинации, сообщил врач
Первый компонент "Спутника V" подходит для ревакцинации, сообщил врач - РИА Новости, 27.07.2022
Первый компонент "Спутника V" подходит для ревакцинации, сообщил врач
Для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V", он идентичен "Спутнику Лайт", запасы вакцин в регионах есть, заявил РИА... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:08
2022-07-27T09:08
2022-07-27T09:13
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V", он идентичен "Спутнику Лайт", запасы вакцин в регионах есть, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов."Для ревакцинации от коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V": он абсолютно идентичен вакцине "Спутник Лайт", - сказал Чуланов.Он отметил, что для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двухкратное введение вакцины - первого и второго компонента - как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета.Необходимый запас вакцины в регионах имеется, подчеркнул Чуланов."Гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более 6 месяцев назад, несмотря на как правило более легкое течение заболевания, вызванного новыми штаммами, сегодня рекомендовано пройти ревакцинацию. Это особенно важно с учетом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации", - уточнил Чуланов.
https://ria.ru/20220407/revaktsinatsiya-1782360481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
09:08 27.07.2022 (обновлено: 09:13 27.07.2022)
Первый компонент "Спутника V" подходит для ревакцинации, сообщил врач
Инфекционист Минздрава: первый компонент "Спутника V" подходит для ревакцинации
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V", он идентичен "Спутнику Лайт", запасы вакцин в регионах есть, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"Для ревакцинации от коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V"
: он абсолютно идентичен вакцине "Спутник Лайт", - сказал Чуланов.
Он отметил, что для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двухкратное введение вакцины - первого и второго компонента - как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета.
Необходимый запас вакцины в регионах имеется, подчеркнул Чуланов.
"Гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более 6 месяцев назад, несмотря на как правило более легкое течение заболевания, вызванного новыми штаммами, сегодня рекомендовано пройти ревакцинацию. Это особенно важно с учетом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации", - уточнил Чуланов.