https://ria.ru/20220727/sputnik-1805235211.html

Первый компонент "Спутника V" подходит для ревакцинации, сообщил врач

Первый компонент "Спутника V" подходит для ревакцинации, сообщил врач - РИА Новости, 27.07.2022

Первый компонент "Спутника V" подходит для ревакцинации, сообщил врач

Для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V", он идентичен "Спутнику Лайт", запасы вакцин в регионах есть, заявил РИА... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:08

2022-07-27T09:08

2022-07-27T09:13

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78e7819fcbfd704bbe5eb1a526845980.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V", он идентичен "Спутнику Лайт", запасы вакцин в регионах есть, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов."Для ревакцинации от коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V": он абсолютно идентичен вакцине "Спутник Лайт", - сказал Чуланов.Он отметил, что для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двухкратное введение вакцины - первого и второго компонента - как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета.Необходимый запас вакцины в регионах имеется, подчеркнул Чуланов."Гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более 6 месяцев назад, несмотря на как правило более легкое течение заболевания, вызванного новыми штаммами, сегодня рекомендовано пройти ревакцинацию. Это особенно важно с учетом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации", - уточнил Чуланов.

https://ria.ru/20220407/revaktsinatsiya-1782360481.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"