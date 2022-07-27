Коммунальная спецтехника из Кузбасса прибыла в Горловку
Коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в ДНР, прибыла в Горловку
© Администрация Правительства КузбассаСпецтехника
© Администрация Правительства Кузбасса
Спецтехника
КЕМЕРОВО, 27 июл – РИА Новости. Коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в Донецкую Народную Республику в рамках соглашения о сотрудничестве, прибыла в Горловку, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке.
"В Горловку прибыла коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в ДНР в рамках соглашения о сотрудничестве. Пять комбинированных дорожных машин, собранных кузбасскими производителями на базе КамАЗа, планируют пока использовать для доставки воды в отдаленные поселки Горловки. В дальнейшем их будут использовать по назначению — они будут участвовать в процессе облагораживания улиц города", – говорится в сообщении.
Кроме этого, предприниматели из Анжеро-Судженска Максим и Оксана Усольцевы помогли в строительстве здания народной киностудии "Донфильм" в Донбассе. Они отправили необходимые строительные материалы — электрокабель, автоматы и другие расходники. Уточняется, что энтузиасты уже отстроили основное здание, готовы отопление, электрика, сантехника, ведется отделка помещений.
Для сбора средств на восстановление Горловки, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет. По данным на вторник, сумма пожертвований, собранных жителями Кузбасса, составляла более 3,5 миллиона рублей.