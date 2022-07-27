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Коммунальная спецтехника из Кузбасса прибыла в Горловку - РИА Новости, 27.07.2022
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Коммунальная спецтехника из Кузбасса прибыла в Горловку
Коммунальная спецтехника из Кузбасса прибыла в Горловку - РИА Новости, 27.07.2022
Коммунальная спецтехника из Кузбасса прибыла в Горловку
Коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в Донецкую Народную Республику в рамках соглашения о сотрудничестве, прибыла в Горловку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T07:23
2022-07-27T07:23
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КЕМЕРОВО, 27 июл – РИА Новости. Коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в Донецкую Народную Республику в рамках соглашения о сотрудничестве, прибыла в Горловку, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке.Кроме этого, предприниматели из Анжеро-Судженска Максим и Оксана Усольцевы помогли в строительстве здания народной киностудии "Донфильм" в Донбассе. Они отправили необходимые строительные материалы — электрокабель, автоматы и другие расходники. Уточняется, что энтузиасты уже отстроили основное здание, готовы отопление, электрика, сантехника, ведется отделка помещений.Для сбора средств на восстановление Горловки, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет. По данным на вторник, сумма пожертвований, собранных жителями Кузбасса, составляла более 3,5 миллиона рублей.
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, россия
07:23 27.07.2022
 
Коммунальная спецтехника из Кузбасса прибыла в Горловку

Коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в ДНР, прибыла в Горловку

© Администрация Правительства КузбассаСпецтехника
Спецтехника
© Администрация Правительства Кузбасса
Спецтехника
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 июл – РИА Новости. Коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в Донецкую Народную Республику в рамках соглашения о сотрудничестве, прибыла в Горловку, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке.
"В Горловку прибыла коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в ДНР в рамках соглашения о сотрудничестве. Пять комбинированных дорожных машин, собранных кузбасскими производителями на базе КамАЗа, планируют пока использовать для доставки воды в отдаленные поселки Горловки. В дальнейшем их будут использовать по назначению — они будут участвовать в процессе облагораживания улиц города", – говорится в сообщении.
Кроме этого, предприниматели из Анжеро-Судженска Максим и Оксана Усольцевы помогли в строительстве здания народной киностудии "Донфильм" в Донбассе. Они отправили необходимые строительные материалы — электрокабель, автоматы и другие расходники. Уточняется, что энтузиасты уже отстроили основное здание, готовы отопление, электрика, сантехника, ведется отделка помещений.
Для сбора средств на восстановление Горловки, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет. По данным на вторник, сумма пожертвований, собранных жителями Кузбасса, составляла более 3,5 миллиона рублей.
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