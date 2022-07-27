https://ria.ru/20220727/spetstekhnika-1805226038.html

Коммунальная спецтехника из Кузбасса прибыла в Горловку

Коммунальная спецтехника из Кузбасса прибыла в Горловку - РИА Новости, 27.07.2022

Коммунальная спецтехника из Кузбасса прибыла в Горловку

Коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в Донецкую Народную Республику в рамках соглашения о сотрудничестве, прибыла в Горловку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T07:23

2022-07-27T07:23

2022-07-27T07:23

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КЕМЕРОВО, 27 июл – РИА Новости. Коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная в Донецкую Народную Республику в рамках соглашения о сотрудничестве, прибыла в Горловку, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке.Кроме этого, предприниматели из Анжеро-Судженска Максим и Оксана Усольцевы помогли в строительстве здания народной киностудии "Донфильм" в Донбассе. Они отправили необходимые строительные материалы — электрокабель, автоматы и другие расходники. Уточняется, что энтузиасты уже отстроили основное здание, готовы отопление, электрика, сантехника, ведется отделка помещений.Для сбора средств на восстановление Горловки, организованного по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, открыт специальный счет. По данным на вторник, сумма пожертвований, собранных жителями Кузбасса, составляла более 3,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220727/mariupol-1805222335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донбасс, донецкая народная республика, россия