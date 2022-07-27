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ВС России с начала спецоперации уничтожили 4167 танков
ВС России с начала спецоперации уничтожили 4167 танков - РИА Новости, 27.07.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 4167 танков
Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине Вооружённые силы РФ уничтожили 4167 единиц украинской бронетехники, сообщили в среду в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:33
2022-07-27T12:33
2022-07-27T12:33
специальная военная операция на украине
технологии
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине Вооружённые силы РФ уничтожили 4167 единиц украинской бронетехники, сообщили в среду в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, россия, ситуация в днр и лнр
ВС России с начала спецоперации уничтожили 4167 танков
Минобороны: ВС с начала спецоперации уничтожили 4167 танков, 260 самолетов, 145 вертолетов