https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805291517.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 4167 танков

ВС России с начала спецоперации уничтожили 4167 танков - РИА Новости, 27.07.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 4167 танков

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине Вооружённые силы РФ уничтожили 4167 единиц украинской бронетехники, сообщили в среду в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:33

2022-07-27T12:33

2022-07-27T12:33

специальная военная операция на украине

технологии

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине Вооружённые силы РФ уничтожили 4167 единиц украинской бронетехники, сообщили в среду в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, россия, ситуация в днр и лнр