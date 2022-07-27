https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805288943.html
Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области
Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области - РИА Новости, 27.07.2022
Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области
Средствами ПВО над селами в Херсонской области и в Херсоне перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:26
2022-07-27T12:26
2022-07-27T13:18
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Средствами ПВО над селами в Херсонской области и в Херсоне перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Российской ПВО за сутки было перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS в Херсонской области и самим областным центром, говорится в сообщении Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой народной республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской народной республики", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220726/pvo-1804920841.html
херсонская область
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Минобороны РФ об уничтожении оружейных складов и пунктов временной дислокации ВСУ
Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.
2022-07-27T12:26
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PT3M35S
РИА Новости
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в мире, херсонская область , россия, николаевская область, ми-8 амтш
12:26 27.07.2022 (обновлено: 13:18 27.07.2022)
Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области
Минобороны: ПВО перехватила десять снарядов РСЗО "Ольха" и Himars в Херсонской области