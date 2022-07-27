https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805288943.html

Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области

Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области - РИА Новости, 27.07.2022

Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области

Средствами ПВО над селами в Херсонской области и в Херсоне перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:26

2022-07-27T12:26

2022-07-27T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

николаевская область

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804967434_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_7f48eabdc84b8d013cccecef24f116db.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Средствами ПВО над селами в Херсонской области и в Херсоне перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Российской ПВО за сутки было перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS в Херсонской области и самим областным центром, говорится в сообщении Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой народной республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской народной республики", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220726/pvo-1804920841.html

херсонская область

россия

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении оружейных складов и пунктов временной дислокации ВСУ Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве. 2022-07-27T12:26 true PT3M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, николаевская область, ми-8 амтш