https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805287730.html

Российские авиация и артиллерия нанесли удары по наемникам в Харькове

Российские авиация и артиллерия нанесли удары по наемникам в Харькове - РИА Новости, 27.07.2022

Российские авиация и артиллерия нанесли удары по наемникам в Харькове

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки нанесли удары по пункту дислокации иностранных наемников на заводе "Украинские энергетические машины"... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:21

2022-07-27T12:21

2022-07-27T13:18

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

северск

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки нанесли удары по пункту дислокации иностранных наемников на заводе "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также по боевикам формирования "Черная сотня" в районе Артемовска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России."Поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевики формирования "Черная сотня" в районе Артемовска Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, уничтожено восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Майорск, Северск на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Новоандреевка, малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.

https://ria.ru/20220727/himars-1805288461.html

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северск

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Минобороны РФ об уничтожении оружейных складов и пунктов временной дислокации ВСУ Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве. 2022-07-27T12:21 true PT3M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, донецкая народная республика, северск