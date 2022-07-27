В мире понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: в мире стали понимать, что Россия успешно завершит спецоперацию
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Многие страны начинают понимать, что никакие поставки оружия не помогут Украине и Россия успешно завершит специальную военную операцию (СВО), считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что "этот посыл до Европы с начала СВО пытается донести руководство Венгрии", и сопроводил свой пост видеообращением премьер-министра этой страны Виктора Орбана, в котором последний излагает свой взгляд на события на Украине.
Кадыров добавил, что полностью согласен с позицией венгерского премьера, назвав его выступление "очень содержательным" и "отражающим трезвый анализ".
"Но вряд ли он будет услышан в европейских столицах. Россия не раз предупреждала о необходимости соблюдения Минских договоренностей, выступала против вступления Украины в НАТО, объясняя это прямой угрозой безопасности страны, но не была услышана. Вернее, план заключался в том, чтобы не услышать и вынудить Россию к действию, а затем задушить экономику нашей страны различными санкциями", - написал Кадыров.
"Это были первые собственные грабли, на которые наступили страны Альянса. Сегодня Запад и Европа находятся в большем кризисе - как в экономическом, так и политическом, чем могли себе представить", - заявил глава Чечни.
Он напомнил, что "с самого начала спецоперации страны Альянса начали поставки оружия для затяжного противостояния России взлелеянным ими же на украинской земле нацистским группировкам, искренне веря в слабую военную составляющую нашей страны". Такие действия Кадыров назвал "очередными граблями, на которые уже с завидной периодичностью натыкается НАТО".
"А сколько было попыток взрастить споры гражданской войны в России. Все они оказались провальными, потому что еще никому не удавалось ни поработить, ни сломить народ России. Пора бы уже, господа, признать, что вы недооценили военный и людской потенциал нашего государства и хорошенько подумать, прежде чем вынуждать Россию к военным действиям. Лучше бы вам не переступать эту черту!" - резюмировал глава Чечни.