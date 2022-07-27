https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805284148.html

В мире понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию, заявил Кадыров

В мире понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.07.2022

В мире понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию, заявил Кадыров

Многие страны начинают понимать, что никакие поставки оружия не помогут Украине и Россия успешно завершит специальную военную операцию (СВО), считает глава... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:10

2022-07-27T12:10

2022-07-27T12:10

специальная военная операция на украине

виктор орбан

россия

украина

европа

нато

в мире

рамзан кадыров

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Многие страны начинают понимать, что никакие поставки оружия не помогут Украине и Россия успешно завершит специальную военную операцию (СВО), считает глава Чечни Рамзан Кадыров."Многие страны приходят к пониманию того, что специальная военная операция России на Украине будет успешно завершена, и никакое оружие, поставляемое националистическим группировкам Незалежной, не помогут преломить ситуацию", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что "этот посыл до Европы с начала СВО пытается донести руководство Венгрии", и сопроводил свой пост видеообращением премьер-министра этой страны Виктора Орбана, в котором последний излагает свой взгляд на события на Украине.Кадыров добавил, что полностью согласен с позицией венгерского премьера, назвав его выступление "очень содержательным" и "отражающим трезвый анализ"."Это были первые собственные грабли, на которые наступили страны Альянса. Сегодня Запад и Европа находятся в большем кризисе - как в экономическом, так и политическом, чем могли себе представить", - заявил глава Чечни.Он напомнил, что "с самого начала спецоперации страны Альянса начали поставки оружия для затяжного противостояния России взлелеянным ими же на украинской земле нацистским группировкам, искренне веря в слабую военную составляющую нашей страны". Такие действия Кадыров назвал "очередными граблями, на которые уже с завидной периодичностью натыкается НАТО"."А сколько было попыток взрастить споры гражданской войны в России. Все они оказались провальными, потому что еще никому не удавалось ни поработить, ни сломить народ России. Пора бы уже, господа, признать, что вы недооценили военный и людской потенциал нашего государства и хорошенько подумать, прежде чем вынуждать Россию к военным действиям. Лучше бы вам не переступать эту черту!" - резюмировал глава Чечни.

https://ria.ru/20220725/forum-1804913908.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/kadyrov-1804629086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор орбан, россия, украина, европа, нато, в мире, рамзан кадыров