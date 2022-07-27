Рейтинг@Mail.ru
В мире понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805284148.html
В мире понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию, заявил Кадыров
В мире понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.07.2022
В мире понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию, заявил Кадыров
Многие страны начинают понимать, что никакие поставки оружия не помогут Украине и Россия успешно завершит специальную военную операцию (СВО), считает глава... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:10
2022-07-27T12:10
специальная военная операция на украине
виктор орбан
россия
украина
европа
нато
в мире
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Многие страны начинают понимать, что никакие поставки оружия не помогут Украине и Россия успешно завершит специальную военную операцию (СВО), считает глава Чечни Рамзан Кадыров."Многие страны приходят к пониманию того, что специальная военная операция России на Украине будет успешно завершена, и никакое оружие, поставляемое националистическим группировкам Незалежной, не помогут преломить ситуацию", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что "этот посыл до Европы с начала СВО пытается донести руководство Венгрии", и сопроводил свой пост видеообращением премьер-министра этой страны Виктора Орбана, в котором последний излагает свой взгляд на события на Украине.Кадыров добавил, что полностью согласен с позицией венгерского премьера, назвав его выступление "очень содержательным" и "отражающим трезвый анализ"."Это были первые собственные грабли, на которые наступили страны Альянса. Сегодня Запад и Европа находятся в большем кризисе - как в экономическом, так и политическом, чем могли себе представить", - заявил глава Чечни.Он напомнил, что "с самого начала спецоперации страны Альянса начали поставки оружия для затяжного противостояния России взлелеянным ими же на украинской земле нацистским группировкам, искренне веря в слабую военную составляющую нашей страны". Такие действия Кадыров назвал "очередными граблями, на которые уже с завидной периодичностью натыкается НАТО"."А сколько было попыток взрастить споры гражданской войны в России. Все они оказались провальными, потому что еще никому не удавалось ни поработить, ни сломить народ России. Пора бы уже, господа, признать, что вы недооценили военный и людской потенциал нашего государства и хорошенько подумать, прежде чем вынуждать Россию к военным действиям. Лучше бы вам не переступать эту черту!" - резюмировал глава Чечни.
https://ria.ru/20220725/forum-1804913908.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220724/kadyrov-1804629086.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор орбан, россия, украина, европа, нато, в мире, рамзан кадыров
12:10 27.07.2022
 
В мире понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: в мире стали понимать, что Россия успешно завершит спецоперацию

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Многие страны начинают понимать, что никакие поставки оружия не помогут Украине и Россия успешно завершит специальную военную операцию (СВО), считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Многие страны приходят к пониманию того, что специальная военная операция России на Украине будет успешно завершена, и никакое оружие, поставляемое националистическим группировкам Незалежной, не помогут преломить ситуацию", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 23:44
Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России
Он отметил, что "этот посыл до Европы с начала СВО пытается донести руководство Венгрии", и сопроводил свой пост видеообращением премьер-министра этой страны Виктора Орбана, в котором последний излагает свой взгляд на события на Украине.
Кадыров добавил, что полностью согласен с позицией венгерского премьера, назвав его выступление "очень содержательным" и "отражающим трезвый анализ".
"Но вряд ли он будет услышан в европейских столицах. Россия не раз предупреждала о необходимости соблюдения Минских договоренностей, выступала против вступления Украины в НАТО, объясняя это прямой угрозой безопасности страны, но не была услышана. Вернее, план заключался в том, чтобы не услышать и вынудить Россию к действию, а затем задушить экономику нашей страны различными санкциями", - написал Кадыров.
"Это были первые собственные грабли, на которые наступили страны Альянса. Сегодня Запад и Европа находятся в большем кризисе - как в экономическом, так и политическом, чем могли себе представить", - заявил глава Чечни.
Он напомнил, что "с самого начала спецоперации страны Альянса начали поставки оружия для затяжного противостояния России взлелеянным ими же на украинской земле нацистским группировкам, искренне веря в слабую военную составляющую нашей страны". Такие действия Кадыров назвал "очередными граблями, на которые уже с завидной периодичностью натыкается НАТО".
"А сколько было попыток взрастить споры гражданской войны в России. Все они оказались провальными, потому что еще никому не удавалось ни поработить, ни сломить народ России. Пора бы уже, господа, признать, что вы недооценили военный и людской потенциал нашего государства и хорошенько подумать, прежде чем вынуждать Россию к военным действиям. Лучше бы вам не переступать эту черту!" - резюмировал глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
24 июля, 15:44В мире
Кадыров призвал европейцев и украинцев "снять с ушей лапшу Зеленского"
 
Специальная военная операция на УкраинеВиктор ОрбанРоссияУкраинаЕвропаНАТОВ миреРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала