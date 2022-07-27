https://ria.ru/20220727/sotsgazifikatsiya-1805300231.html
Еще 21 деревню в Подмосковье подключили к газу в рамках соцгазификации
Еще 21 деревню в Подмосковье подключили к газу в рамках соцгазификации - РИА Новости, 27.07.2022
Еще 21 деревню в Подмосковье подключили к газу в рамках соцгазификации
Еще 21 населенный пункт Подмосковья подключен к газу в рамках президентской программы "Социальная газификация", сообщает пресс-служба министерства энергетики... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:58
2022-07-27T12:58
2022-07-27T12:58
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Еще 21 населенный пункт Подмосковья подключен к газу в рамках президентской программы "Социальная газификация", сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.Президентский проект "Социальная газификация" в Подмосковье реализуется в Подмосковье второй год подряд."На этой неделе строительные работы завершены еще в 21 населенном пункте Московской области. Всего на сегодняшний день газ пришел в 1799 населенный пункт Подмосковья. Строительные работы сейчас ведутся в 246 населенных пунктах", - говорится в сообщении.Так по итогам работ, газ пришел в ряд деревень городских округов Клин, Ленинский, Раменского и Шатуры.
https://ria.ru/20220706/gaz-1800784554.html
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), раменский, клин, общество, жкх