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Из Сочи в Дубай запустят прямые рейсы на SSJ100
Из Сочи в Дубай запустят прямые рейсы на SSJ100 - РИА Новости, 27.07.2022
Из Сочи в Дубай запустят прямые рейсы на SSJ100
С 3 августа стартуют рейсы между Сочи и Дубаем, их открывает "Аэрофлот", а выполнять будет его дочерняя авиакомпания "Россия" на отечественных самолетах SSJ100, РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:15
2022-07-27T18:15
2022-07-27T19:45
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С 3 августа стартуют рейсы между Сочи и Дубаем, их открывает "Аэрофлот", а выполнять будет его дочерняя авиакомпания "Россия" на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик.Лайнеры отправляются по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в полете составит около 5 часов. Цена авиабилета туда-обратно в августе – примерно 54 тысячи рублей. Также попасть в Дубай россияне могут рейсами flydubai, Emirates, Nordwind и "Азимута".
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сочи, дубай, новости - туризм
18:15 27.07.2022 (обновлено: 19:45 27.07.2022)
Из Сочи в Дубай запустят прямые рейсы на SSJ100
"Россия" с 3 августа запустит рейсы между Сочи и Дубаем на SSJ100
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С 3 августа стартуют рейсы между Сочи и Дубаем, их открывает "Аэрофлот", а выполнять будет его дочерняя авиакомпания "Россия" на отечественных самолетах SSJ100, сообщает перевозчик.
Лайнеры отправляются по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в полете составит около 5 часов. Цена авиабилета туда-обратно в августе – примерно 54 тысячи рублей.
Также попасть в Дубай россияне могут рейсами flydubai, Emirates, Nordwind и "Азимута".