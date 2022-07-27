https://ria.ru/20220727/sochi-1805240863.html

Власти Сочи сообщили о штатной работе всех объектов жизнеобеспечения

Власти Сочи сообщили о штатной работе всех объектов жизнеобеспечения - РИА Новости, 27.07.2022

Власти Сочи сообщили о штатной работе всех объектов жизнеобеспечения

Ливни в Сочи прекратились, объекты жизнеобеспечения на курорте работают в обычном графике, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:40

2022-07-27T09:40

2022-07-27T10:16

происшествия

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Ливни в Сочи прекратились, объекты жизнеобеспечения на курорте работают в обычном графике, сообщает пресс-служба администрации города.На территории Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. По данным краевого главка МЧС России, ливни, прошедшие минувшей ночью, спровоцировали оползень на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, из-за чего были задержаны 13 поездов. Дожди также подтопили четыре подвала в административных зданиях и многоквартирных домах, ещё 10 придомовых территорий находятся в воде, там сейчас откачивают воду."В настоящий момент дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения курорта работают штатно", - говорится в сообщении."Сегодня в 8 утра в Сочи открылись все пляжи, волнение моря минимальное. В случае ухудшения погодных условий купание будет ограничено, выставлены информационные аншлаги", - отмечается в сообщении.Отмечается, что на курорте мобилизованы силы оперативного штаба. Сейчас в Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет 26 градусов тепла.В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, повредили 28 домов. По данным регионального СК РФ, из-за сильных дождей на улице Донской погибла женщина.

https://ria.ru/20220727/sochi-1805230183.html

https://ria.ru/20220726/sochi-1804718956.html

сочи

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм