09:40 27.07.2022 (обновлено: 10:16 27.07.2022)
Власти Сочи сообщили о штатной работе всех объектов жизнеобеспечения
Администрация Сочи: дождь в городе прекратился, объекты жизнеобеспечения работают штатно
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка идет по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Сочи
Девушка идет по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Ливни в Сочи прекратились, объекты жизнеобеспечения на курорте работают в обычном графике, сообщает пресс-служба администрации города.
На территории Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. По данным краевого главка МЧС России, ливни, прошедшие минувшей ночью, спровоцировали оползень на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, из-за чего были задержаны 13 поездов. Дожди также подтопили четыре подвала в административных зданиях и многоквартирных домах, ещё 10 придомовых территорий находятся в воде, там сейчас откачивают воду.
"В настоящий момент дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения курорта работают штатно", - говорится в сообщении.
"Сегодня в 8 утра в Сочи открылись все пляжи, волнение моря минимальное. В случае ухудшения погодных условий купание будет ограничено, выставлены информационные аншлаги", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что на курорте мобилизованы силы оперативного штаба. Сейчас в Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет 26 градусов тепла.
В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, повредили 28 домов. По данным регионального СК РФ, из-за сильных дождей на улице Донской погибла женщина.