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Власти Сочи сообщили о штатной работе всех объектов жизнеобеспечения - РИА Новости, 27.07.2022
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Власти Сочи сообщили о штатной работе всех объектов жизнеобеспечения
Власти Сочи сообщили о штатной работе всех объектов жизнеобеспечения - РИА Новости, 27.07.2022
Власти Сочи сообщили о штатной работе всех объектов жизнеобеспечения
Ливни в Сочи прекратились, объекты жизнеобеспечения на курорте работают в обычном графике, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:40
2022-07-27T10:16
происшествия
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Ливни в Сочи прекратились, объекты жизнеобеспечения на курорте работают в обычном графике, сообщает пресс-служба администрации города.На территории Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. По данным краевого главка МЧС России, ливни, прошедшие минувшей ночью, спровоцировали оползень на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, из-за чего были задержаны 13 поездов. Дожди также подтопили четыре подвала в административных зданиях и многоквартирных домах, ещё 10 придомовых территорий находятся в воде, там сейчас откачивают воду."В настоящий момент дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения курорта работают штатно", - говорится в сообщении."Сегодня в 8 утра в Сочи открылись все пляжи, волнение моря минимальное. В случае ухудшения погодных условий купание будет ограничено, выставлены информационные аншлаги", - отмечается в сообщении.Отмечается, что на курорте мобилизованы силы оперативного штаба. Сейчас в Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет 26 градусов тепла.В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, повредили 28 домов. По данным регионального СК РФ, из-за сильных дождей на улице Донской погибла женщина.
https://ria.ru/20220727/sochi-1805230183.html
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
09:40 27.07.2022 (обновлено: 10:16 27.07.2022)
 
Власти Сочи сообщили о штатной работе всех объектов жизнеобеспечения

Администрация Сочи: дождь в городе прекратился, объекты жизнеобеспечения работают штатно

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка идет по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Сочи
Девушка идет по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Девушка идет по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Ливни в Сочи прекратились, объекты жизнеобеспечения на курорте работают в обычном графике, сообщает пресс-служба администрации города.
На территории Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. По данным краевого главка МЧС России, ливни, прошедшие минувшей ночью, спровоцировали оползень на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, из-за чего были задержаны 13 поездов. Дожди также подтопили четыре подвала в административных зданиях и многоквартирных домах, ещё 10 придомовых территорий находятся в воде, там сейчас откачивают воду.
Здание пиццерии, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:23
Дожди в Сочи подтопили десять придомовых территорий
"В настоящий момент дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения курорта работают штатно", - говорится в сообщении.
"Сегодня в 8 утра в Сочи открылись все пляжи, волнение моря минимальное. В случае ухудшения погодных условий купание будет ограничено, выставлены информационные аншлаги", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что на курорте мобилизованы силы оперативного штаба. Сейчас в Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет 26 градусов тепла.
В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП, повредили 28 домов. По данным регионального СК РФ, из-за сильных дождей на улице Донской погибла женщина.
Девушки на набережной подтопленного пляжа в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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