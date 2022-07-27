https://ria.ru/20220727/sobory-1805428899.html

Соборы Рязанского кремля отреставрируют до конца 2023 года

Соборы Рязанского кремля отреставрируют до конца 2023 года - РИА Новости, 27.07.2022

Соборы Рязанского кремля отреставрируют до конца 2023 года

Богоявленская церковь и Успенский собор Рязанского кремля будут отреставрированы до конца 2023 года – об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. В... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:30

2022-07-27T19:30

2022-07-27T19:46

музейные маршруты россии - 2022

россия

рязанская область

ольга любимова

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Москва, 27 июл – РИА Новости. Богоявленская церковь и Успенский собор Рязанского кремля будут отреставрированы до конца 2023 года – об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. В ходе рабочей поездки в Рязанскую область министр культуры Ольга Любимова посетила ряд объектов культурного наследия федерального и регионального значения. В их числе были здания Богоявленской церкви и Успенского собора Рязанского кремля. Ремонтно-реставрационные работы на объектах планируется завершить к декабрю 2023 года.Также в следующем году должно завершиться строительство Музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, сопровождавший Ольгу Любимову, отметил, что создание такого современного и масштабного музея станет событием не только для региона, но и для страны в целом.Врио губернатора также проинформировал министра о создании в областном центре большого пешеходного маршрута, который будет включать ключевые объекты истории и культуры. "Рязанский Кремль станет центральной точкой в пешеходном маршруте. Это жемчужина региона. Мы будем использовать все возможности для того, чтобы сохранить уникальную историческую территорию и развивать ее", – подчеркнул Павел Малков.Минкультуры России активно поддерживает регион в реализации национального проекта "Культура". В 2023 году планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения Рязанского театра драмы, в ближайшее время реконструкция ждет и Рязанский ТЮЗ.До конца 2024 года в области будут завершены работы по строительству и ремонту девяти сельских домов культуры, модернизации и оснащению более 18 детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, созданию более 16 модельных библиотек, двух виртуально-концертных залов, трех кинозалов, будет поставлено пять автоклубов и оказана государственная поддержка 16 лучшим сельским учреждениям.

https://ria.ru/20220517/muzeynyemarshruty-1788995241.html

https://ria.ru/20220602/teatropoisk-1792674849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, рязанская область, ольга любимова, павел малков, культура, новости - туризм