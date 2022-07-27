https://ria.ru/20220727/sobory-1805428899.html
Соборы Рязанского кремля отреставрируют до конца 2023 года
Соборы Рязанского кремля отреставрируют до конца 2023 года - РИА Новости, 27.07.2022
Соборы Рязанского кремля отреставрируют до конца 2023 года
Богоявленская церковь и Успенский собор Рязанского кремля будут отреставрированы до конца 2023 года – об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. В... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:30
2022-07-27T19:30
2022-07-27T19:46
музейные маршруты россии - 2022
россия
рязанская область
ольга любимова
павел малков
культура
новости - туризм
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Москва, 27 июл – РИА Новости. Богоявленская церковь и Успенский собор Рязанского кремля будут отреставрированы до конца 2023 года – об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. В ходе рабочей поездки в Рязанскую область министр культуры Ольга Любимова посетила ряд объектов культурного наследия федерального и регионального значения. В их числе были здания Богоявленской церкви и Успенского собора Рязанского кремля. Ремонтно-реставрационные работы на объектах планируется завершить к декабрю 2023 года.Также в следующем году должно завершиться строительство Музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, сопровождавший Ольгу Любимову, отметил, что создание такого современного и масштабного музея станет событием не только для региона, но и для страны в целом.Врио губернатора также проинформировал министра о создании в областном центре большого пешеходного маршрута, который будет включать ключевые объекты истории и культуры. "Рязанский Кремль станет центральной точкой в пешеходном маршруте. Это жемчужина региона. Мы будем использовать все возможности для того, чтобы сохранить уникальную историческую территорию и развивать ее", – подчеркнул Павел Малков.Минкультуры России активно поддерживает регион в реализации национального проекта "Культура". В 2023 году планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения Рязанского театра драмы, в ближайшее время реконструкция ждет и Рязанский ТЮЗ.До конца 2024 года в области будут завершены работы по строительству и ремонту девяти сельских домов культуры, модернизации и оснащению более 18 детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, созданию более 16 модельных библиотек, двух виртуально-концертных залов, трех кинозалов, будет поставлено пять автоклубов и оказана государственная поддержка 16 лучшим сельским учреждениям.
https://ria.ru/20220517/muzeynyemarshruty-1788995241.html
https://ria.ru/20220602/teatropoisk-1792674849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рязанская область, ольга любимова, павел малков, культура, новости - туризм
Москва, 27 июл – РИА Новости. Богоявленская церковь и Успенский собор Рязанского кремля будут отреставрированы до конца 2023 года – об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. В ходе рабочей поездки в Рязанскую область министр культуры Ольга Любимова посетила ряд объектов культурного наследия федерального и регионального значения. В их числе были здания Богоявленской церкви и Успенского собора Рязанского кремля. Ремонтно-реставрационные работы на объектах планируется завершить к декабрю 2023 года.
Также в следующем году должно завершиться строительство Музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
"Невероятные впечатления от количества объектов и их масштаба – они достаточно сложные, на нескольких мы успели побывать. Во всём, что касается Музея и Кремля, нужен комплексный подход и максимальное взаимодействие, потому что эти объекты являются сердцем города и местом притяжения людей самых разных возрастов", – сказала Ольга Любимова
.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков
, сопровождавший Ольгу Любимову, отметил, что создание такого современного и масштабного музея станет событием не только для региона, но и для страны в целом.
Врио губернатора также проинформировал министра о создании в областном центре большого пешеходного маршрута, который будет включать ключевые объекты истории и культуры. "Рязанский Кремль станет центральной точкой в пешеходном маршруте. Это жемчужина региона. Мы будем использовать все возможности для того, чтобы сохранить уникальную историческую территорию и развивать ее", – подчеркнул Павел Малков.
Минкультуры России
активно поддерживает регион в реализации национального проекта "Культура". В 2023 году планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения Рязанского театра драмы, в ближайшее время реконструкция ждет и Рязанский ТЮЗ.
До конца 2024 года в области будут завершены работы по строительству и ремонту девяти сельских домов культуры, модернизации и оснащению более 18 детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, созданию более 16 модельных библиотек, двух виртуально-концертных залов, трех кинозалов, будет поставлено пять автоклубов и оказана государственная поддержка 16 лучшим сельским учреждениям.