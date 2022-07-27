https://ria.ru/20220727/sladkoe-1805098496.html
"Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого
"Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого - РИА Новости, 27.07.2022
"Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого
Десерты и снижение веса несовместимы – известный стереотип о правильном питании. Еще одно заблуждение – готовить здоровую, сбалансированную еду очень долго и дорого. Как сделать торты и пирожные из диетических хлебцов, какао и творога, какой десерт можно соорудить за 5-7 минут и точно ли будет вкусно (и полезно).
2022-07-27T12:00
2022-07-27T12:00
2022-07-27T12:00
правда тела
подкаст
питание
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого
Десерты и снижение веса несовместимы – известный стереотип о правильном питании. Еще одно заблуждение – готовить здоровую, сбалансированную еду очень долго и дорого. Как сделать торты и пирожные из диетических хлебцов, какао и творога, какой десерт можно соорудить за 5-7 минут и точно ли будет вкусно (и полезно).
audio/mpeg
"Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого
Десерты и снижение веса несовместимы – известный стереотип о правильном питании. Еще одно заблуждение – готовить здоровую, сбалансированную еду очень долго и дорого. Как сделать торты и пирожные из диетических хлебцов, какао и творога, какой десерт можно соорудить за 5-7 минут и точно ли будет вкусно (и полезно).
audio/mpeg
Как приготовить "сникерс" из бананов, почему не надо бояться сахарозаменителей и в чем удовольствие от правильного питания – рассказывает фуд-блогер Камила Калимуллина.1:10 – все ли сладкое вредно?2:22 – пирожное "картошка" здорового человека4:00 – шоколадный торт на сковородке5:45 – сахарозаменители – какие полезные?7:25 – топинамбур с огорода и что с ним делать8:18 – мука домашнего изготовления10:44 – рецепт правильных панкейков11:50 – как приготовить "сникерс" из банана14:08 – что общего у сахара и наркотиковСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, питание, здоровый образ жизни (зож), аудио
"Правда тела". Как худеть, не отказываясь от сладкого
Десерты и снижение веса несовместимы – известный стереотип о правильном питании. Еще одно заблуждение – готовить здоровую, сбалансированную еду очень долго и дорого. Как сделать торты и пирожные из диетических хлебцов, какао и творога, какой десерт можно соорудить за 5-7 минут и точно ли будет вкусно (и полезно).
Как приготовить "сникерс" из бананов, почему не надо бояться сахарозаменителей и в чем удовольствие от правильного питания – рассказывает фуд-блогер Камила Калимуллина.
1:10 – все ли сладкое вредно?
2:22 – пирожное "картошка" здорового человека
4:00 – шоколадный торт на сковородке
5:45 – сахарозаменители – какие полезные?
7:25 – топинамбур с огорода и что с ним делать
8:18 – мука домашнего изготовления
10:44 – рецепт правильных панкейков
11:50 – как приготовить "сникерс" из банана
14:08 – что общего у сахара и наркотиков
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