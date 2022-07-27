https://ria.ru/20220727/sklad-1805299365.html

Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской

Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской - РИА Новости, 27.07.2022

Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской

Складской комплекс за 350 миллионов рублей для хранения электротехнических изделий построят в городском округе Шаховская Московской области, говорится в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:56

2022-07-27T12:56

2022-07-27T12:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

шаховской район

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Складской комплекс за 350 миллионов рублей для хранения электротехнических изделий построят в городском округе Шаховская Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Общая площадь склада со встроенным трехэтажным административно-бытовым комплексом составит почти 5,2 тысяч квадратных метров. На объекте будет создано 100 новых рабочих мест."Закончить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируют в августе 2023 года. Объем инвестиций застройщика ООО "ТрейдФото" составит порядка 350 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220715/sklad-1802613487.html

московская область (подмосковье)

шаховской район

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, шаховской район