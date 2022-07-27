https://ria.ru/20220727/sklad-1805299365.html
Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской
Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской - РИА Новости, 27.07.2022
Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской
Складской комплекс за 350 миллионов рублей для хранения электротехнических изделий построят в городском округе Шаховская Московской области, говорится в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:56
2022-07-27T12:56
2022-07-27T12:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
шаховской район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805297001_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_842c08185591b52c1335a6eabafa895e.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Складской комплекс за 350 миллионов рублей для хранения электротехнических изделий построят в городском округе Шаховская Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Общая площадь склада со встроенным трехэтажным административно-бытовым комплексом составит почти 5,2 тысяч квадратных метров. На объекте будет создано 100 новых рабочих мест."Закончить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируют в августе 2023 года. Объем инвестиций застройщика ООО "ТрейдФото" составит порядка 350 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220715/sklad-1802613487.html
московская область (подмосковье)
шаховской район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805297001_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_fa1aa91507589fdff70708002f80c434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, шаховской район