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Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской - РИА Новости, 27.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220727/sklad-1805299365.html
Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской
Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской - РИА Новости, 27.07.2022
Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской
Складской комплекс за 350 миллионов рублей для хранения электротехнических изделий построят в городском округе Шаховская Московской области, говорится в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:56
2022-07-27T12:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
шаховской район
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Складской комплекс за 350 миллионов рублей для хранения электротехнических изделий построят в городском округе Шаховская Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Общая площадь склада со встроенным трехэтажным административно-бытовым комплексом составит почти 5,2 тысяч квадратных метров. На объекте будет создано 100 новых рабочих мест."Закончить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируют в августе 2023 года. Объем инвестиций застройщика ООО "ТрейдФото" составит порядка 350 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), экономика, шаховской район
12:56 27.07.2022
 

Склад за 350 миллионов рублей построят в подмосковной Шаховской

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиСкладской комплекс
Складской комплекс - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Складской комплекс . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Складской комплекс за 350 миллионов рублей для хранения электротехнических изделий построят в городском округе Шаховская Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Общая площадь склада со встроенным трехэтажным административно-бытовым комплексом составит почти 5,2 тысяч квадратных метров. На объекте будет создано 100 новых рабочих мест.
"Закончить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируют в августе 2023 года. Объем инвестиций застройщика ООО "ТрейдФото" составит порядка 350 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Склад - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 10:04Новости Подмосковья
В Подмосковье построят склад за 2 миллиарда рублей
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаШаховской район
 
 
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