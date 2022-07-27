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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 27.07.2022
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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 27.07.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Температура в Москве в среду может прогреться до плюс 32 градусов, большая часть дня обойдётся без осадков, но ближе к вечеру начнутся дожди и загремят грозы,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T07:56
2022-07-27T07:56
общество
москва
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Температура в Москве в среду может прогреться до плюс 32 градусов, большая часть дня обойдётся без осадков, но ближе к вечеру начнутся дожди и загремят грозы, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться в передней тёплой части циклона, который вышел на Скандинавию. С южными ветрами к нам будут поступать очень теплые воздушные массы и температурный режим прогнозируется почти на 6 градусов выше средних многолетних значений. По нашим оценкам, сегодня воздух в Москве прогреется до плюс 30 - плюс 32, в столичном регионе мы обещаем плюс 27 - плюс 32 градуса. При переменной облачности большая часть дня обойдётся без осадков, но ближе к вечеру, с приближением к нам с запада атмосферного фронта, начнутся дожди и загремят грозы", - рассказала Волосюк.Синоптик отметила, что ветер при этом будет дуть с юга, со скоростью 3-8 метров в секунду, но при грозах его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно, оно останется немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
07:56 27.07.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Волосюк пообещала москвичам в среду до плюс 32 градусов, к вечеру начнутся дожди

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Температура в Москве в среду может прогреться до плюс 32 градусов, большая часть дня обойдётся без осадков, но ближе к вечеру начнутся дожди и загремят грозы, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться в передней тёплой части циклона, который вышел на Скандинавию. С южными ветрами к нам будут поступать очень теплые воздушные массы и температурный режим прогнозируется почти на 6 градусов выше средних многолетних значений. По нашим оценкам, сегодня воздух в Москве прогреется до плюс 30 - плюс 32, в столичном регионе мы обещаем плюс 27 - плюс 32 градуса. При переменной облачности большая часть дня обойдётся без осадков, но ближе к вечеру, с приближением к нам с запада атмосферного фронта, начнутся дожди и загремят грозы", - рассказала Волосюк.
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Синоптик отметила, что ветер при этом будет дуть с юга, со скоростью 3-8 метров в секунду, но при грозах его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно, оно останется немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМосква
 
 
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