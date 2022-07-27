https://ria.ru/20220727/sinoptik-1805227485.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 27.07.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Температура в Москве в среду может прогреться до плюс 32 градусов, большая часть дня обойдётся без осадков, но ближе к вечеру начнутся дожди и загремят грозы,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T07:56

2022-07-27T07:56

2022-07-27T07:56

общество

москва

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Температура в Москве в среду может прогреться до плюс 32 градусов, большая часть дня обойдётся без осадков, но ближе к вечеру начнутся дожди и загремят грозы, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться в передней тёплой части циклона, который вышел на Скандинавию. С южными ветрами к нам будут поступать очень теплые воздушные массы и температурный режим прогнозируется почти на 6 градусов выше средних многолетних значений. По нашим оценкам, сегодня воздух в Москве прогреется до плюс 30 - плюс 32, в столичном регионе мы обещаем плюс 27 - плюс 32 градуса. При переменной облачности большая часть дня обойдётся без осадков, но ближе к вечеру, с приближением к нам с запада атмосферного фронта, начнутся дожди и загремят грозы", - рассказала Волосюк.Синоптик отметила, что ветер при этом будет дуть с юга, со скоростью 3-8 метров в секунду, но при грозах его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно, оно останется немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва