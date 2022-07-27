https://ria.ru/20220727/shampanskoe-1805304067.html

Немцы обрушились на министров из-за "отвратительных" фото с Кличко

Немцы обрушились на министров из-за "отвратительных" фото с Кличко - РИА Новости, 27.07.2022

Немцы обрушились на министров из-за "отвратительных" фото с Кличко

Пользователи Сети раскритиковали руководителей двух немецких министерств, посетивших Украину с официальным визитом, за неуместные фотографии. Снимками поделился РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:04

2022-07-27T13:04

2022-07-27T14:57

в мире

виталий кличко

киев

украина

германия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали руководителей двух немецких министерств, посетивших Украину с официальным визитом, за неуместные фотографии. Снимками поделился корреспондент телекомпании ARD Михаэль Штемпфле.На них министр внутренних дел Нэнси Фезер и министр труда и социальной политики Хубертус Хайль в компании мэра Киева Виталия Кличко пьют шампанское, стоя на балконе с видом на украинскую столицу, и смеются.Комментаторы не оценили жизнерадостную атмосферу снимков, не соответствующую заявленному рабочему характеру поездки. Многие заподозрили глав ведомств в желании "отметиться" в Киеве, чтобы соответствовать общему политическому тренду."Немецкие политики наверняка путешествовали в частном порядке или на вечеринку, верно? Потому что я вообще не знаю, что министр внутренних дел и министр труда должны делать по делам за границей", — высказался ZB_Bamboo."Какая гадость! У Фезер и Хайля нет ни малейшего чутья!" — возмутилась Watchu28020892."Красивый вид, веселый тур, заслуженная выпивка — да их в бесстыдстве не переплюнуть", — отметила DaisyDuckck."Ну вот почему вы любите сидеть в квартире, замерзая зимой. Вот я, может, угощусь бокалом шампанского, если будет холодно!" — сыронизировал пользователь blackfrank007."Тост за министерский экстремальный туризм или достойное заполнение летней дыры в СМИ по типу "ах, мы тоже там были!" — констатировал Bertmwalther.Ранее стало известно, что Германия поставила Украине обещанные ранее ракетные системы залпового огня Mars II и три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000.

https://ria.ru/20220722/germaniya-1804359877.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/tretya-mirovaya-1803081875.html

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, виталий кличко, киев, украина, германия