https://ria.ru/20220727/shampanskoe-1805304067.html
Немцы обрушились на министров из-за "отвратительных" фото с Кличко
Немцы обрушились на министров из-за "отвратительных" фото с Кличко - РИА Новости, 27.07.2022
Немцы обрушились на министров из-за "отвратительных" фото с Кличко
Пользователи Сети раскритиковали руководителей двух немецких министерств, посетивших Украину с официальным визитом, за неуместные фотографии. Снимками поделился РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:04
2022-07-27T13:04
2022-07-27T14:57
в мире
виталий кличко
киев
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805305054_0:192:2930:1840_1920x0_80_0_0_60d854688e01f488d6aadfbdd7c2cfa8.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали руководителей двух немецких министерств, посетивших Украину с официальным визитом, за неуместные фотографии. Снимками поделился корреспондент телекомпании ARD Михаэль Штемпфле.На них министр внутренних дел Нэнси Фезер и министр труда и социальной политики Хубертус Хайль в компании мэра Киева Виталия Кличко пьют шампанское, стоя на балконе с видом на украинскую столицу, и смеются.Комментаторы не оценили жизнерадостную атмосферу снимков, не соответствующую заявленному рабочему характеру поездки. Многие заподозрили глав ведомств в желании "отметиться" в Киеве, чтобы соответствовать общему политическому тренду."Немецкие политики наверняка путешествовали в частном порядке или на вечеринку, верно? Потому что я вообще не знаю, что министр внутренних дел и министр труда должны делать по делам за границей", — высказался ZB_Bamboo."Какая гадость! У Фезер и Хайля нет ни малейшего чутья!" — возмутилась Watchu28020892."Красивый вид, веселый тур, заслуженная выпивка — да их в бесстыдстве не переплюнуть", — отметила DaisyDuckck."Ну вот почему вы любите сидеть в квартире, замерзая зимой. Вот я, может, угощусь бокалом шампанского, если будет холодно!" — сыронизировал пользователь blackfrank007."Тост за министерский экстремальный туризм или достойное заполнение летней дыры в СМИ по типу "ах, мы тоже там были!" — констатировал Bertmwalther.Ранее стало известно, что Германия поставила Украине обещанные ранее ракетные системы залпового огня Mars II и три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000.
https://ria.ru/20220722/germaniya-1804359877.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/tretya-mirovaya-1803081875.html
киев
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805305054_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0154583f1352692dc5a07f639f4d6ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, киев, украина, германия
13:04 27.07.2022 (обновлено: 14:57 27.07.2022)
Немцы обрушились на министров из-за "отвратительных" фото с Кличко
В Сети раскритиковали глав МВД и Минтруда Германии за "отвратительные" фото с Кличко
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Пользователи Сети раскритиковали руководителей двух немецких министерств, посетивших Украину с официальным визитом, за неуместные фотографии. Снимками поделился
корреспондент телекомпании ARD Михаэль Штемпфле.
На них министр внутренних дел Нэнси Фезер и министр труда и социальной политики Хубертус Хайль в компании мэра Киева Виталия Кличко
пьют шампанское, стоя на балконе с видом на украинскую столицу, и смеются.
Комментаторы не оценили жизнерадостную атмосферу снимков, не соответствующую заявленному рабочему характеру поездки. Многие заподозрили глав ведомств в желании "отметиться" в Киеве, чтобы соответствовать общему политическому тренду.
"С фужерами шампанского в зоне боевых действий на "трибуне"? Это и есть ваша современная внутренняя и социальная политика?" — задался вопросом RKiesewetter.
"Немецкие политики наверняка путешествовали в частном порядке или на вечеринку, верно? Потому что я вообще не знаю, что министр внутренних дел и министр труда должны делать по делам за границей", — высказался ZB_Bamboo.
"Отвратительно! Но да, главное, чтобы это была приятная поездка!" — написала Playa_Princesa.
"Какая гадость! У Фезер и Хайля нет ни малейшего чутья!" — возмутилась Watchu28020892.
"Красивый вид, веселый тур, заслуженная выпивка — да их в бесстыдстве не переплюнуть", — отметила DaisyDuckck.
"Ну вот почему вы любите сидеть в квартире, замерзая зимой. Вот я, может, угощусь бокалом шампанского, если будет холодно!" — сыронизировал пользователь blackfrank007.
"Шампанское же всегда кстати в зоне конфликта!" — поддержала его ageattraction.
"Тост за министерский экстремальный туризм или достойное заполнение летней дыры в СМИ по типу "ах, мы тоже там были!" — констатировал Bertmwalther.
"Может, на самом деле есть туроператоры, которые предлагают пакетные туры в Киев? А то, безусловно, виден пробел на рынке: можно хорошо проводить время, показывать домашним селфи и твиты, что вы тоже из "крутых ребят" и "заметно бесите" Путина", — предположил StefWerner.
Ранее стало известно, что Германия
поставила Украине
обещанные ранее ракетные системы залпового огня Mars II и три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000.