https://ria.ru/20220727/shakhta-1805353908.html

В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ

В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022

В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ

Энергоснабжение донецкой шахты "Лидиевка", ранее обесточенной из-за обстрелов, восстановлено, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:35

2022-07-27T15:35

2022-07-27T15:36

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Энергоснабжение донецкой шахты "Лидиевка", ранее обесточенной из-за обстрелов, восстановлено, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР."В 14:15 (совпадает с мск) сотрудники ТЕ "Донецкие городские электрические сети" ГУП ДНР "РЭК" сумели временно запитать шахту "Лидиевка" для того, чтобы находящиеся под землей горняки смогли выехать на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее в среду министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики сообщило, что шахта "Лидиевка" была обесточена в результате обстрела Донецка украинскими войсками.

https://ria.ru/20220706/shakhta-1800555805.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины