https://ria.ru/20220727/shakhta-1805353908.html
В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ
В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022
В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ
Энергоснабжение донецкой шахты "Лидиевка", ранее обесточенной из-за обстрелов, восстановлено, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:35
2022-07-27T15:35
2022-07-27T15:36
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Энергоснабжение донецкой шахты "Лидиевка", ранее обесточенной из-за обстрелов, восстановлено, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР."В 14:15 (совпадает с мск) сотрудники ТЕ "Донецкие городские электрические сети" ГУП ДНР "РЭК" сумели временно запитать шахту "Лидиевка" для того, чтобы находящиеся под землей горняки смогли выехать на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее в среду министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики сообщило, что шахта "Лидиевка" была обесточена в результате обстрела Донецка украинскими войсками.
https://ria.ru/20220706/shakhta-1800555805.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
15:35 27.07.2022 (обновлено: 15:36 27.07.2022)
В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов со стороны ВСУ