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В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/shakhta-1805353908.html
В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ
В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022
В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ
Энергоснабжение донецкой шахты "Лидиевка", ранее обесточенной из-за обстрелов, восстановлено, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:35
2022-07-27T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Энергоснабжение донецкой шахты "Лидиевка", ранее обесточенной из-за обстрелов, восстановлено, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР."В 14:15 (совпадает с мск) сотрудники ТЕ "Донецкие городские электрические сети" ГУП ДНР "РЭК" сумели временно запитать шахту "Лидиевка" для того, чтобы находящиеся под землей горняки смогли выехать на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее в среду министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики сообщило, что шахта "Лидиевка" была обесточена в результате обстрела Донецка украинскими войсками.
https://ria.ru/20220706/shakhta-1800555805.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
15:35 27.07.2022 (обновлено: 15:36 27.07.2022)
 
В ДНР восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов ВСУ

В Донецке восстановили энергоснабжение шахты "Лидиевка" после обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Энергоснабжение донецкой шахты "Лидиевка", ранее обесточенной из-за обстрелов, восстановлено, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.
"В 14:15 (совпадает с мск) сотрудники ТЕ "Донецкие городские электрические сети" ГУП ДНР "РЭК" сумели временно запитать шахту "Лидиевка" для того, чтобы находящиеся под землей горняки смогли выехать на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ранее в среду министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики сообщило, что шахта "Лидиевка" была обесточена в результате обстрела Донецка украинскими войсками.
Последствия обстрелов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 00:04Специальная военная операция на Украине
В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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