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В Британии счета за энергию могут достичь рекордных значений - РИА Новости, 27.07.2022
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В Британии счета за энергию могут достичь рекордных значений
В Британии счета за энергию могут достичь рекордных значений - РИА Новости, 27.07.2022
В Британии счета за энергию могут достичь рекордных значений
Счета за потребление энергии в Британии к началу следующего года могут достичь рекордных значений, сообщает газета Times со ссылкой на прогноз консалтинговой... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:43
2022-07-27T15:43
экономика
цены на нефть
европа
великобритания
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Счета за потребление энергии в Британии к началу следующего года могут достичь рекордных значений, сообщает газета Times со ссылкой на прогноз консалтинговой фирмы BFY.Отмечается, что с апреля средний счет за потребление энергии в Британии уже вырос до рекордных 1,9 тысячи фунтов в год. Теперь ожидается, что к октябрю этот показатель может повысится до 3,4 тысячи фунтов."Счета за энергию к январю могут превысить 3850 фунтов в год", - говорится в сообщении.Этот прогноз связан с ростом цен на газ в стране до показателей, которые были зафиксированы только в марте.Биржевые цены на газ в Европе с начала недели бурно растут. В понедельник компания "Газпром" заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки. И действительно, по данным газовых операторов, поставки в этот день составляют менее 20% максимальной мощности трубопровода.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
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экономика, цены на нефть, европа, великобритания, газпром, siemens, северный поток
15:43 27.07.2022
 
В Британии счета за энергию могут достичь рекордных значений

В Британии счета за энергию могут достичь рекордных значений к началу 2023 года

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Счета за потребление энергии в Британии к началу следующего года могут достичь рекордных значений, сообщает газета Times со ссылкой на прогноз консалтинговой фирмы BFY.
Отмечается, что с апреля средний счет за потребление энергии в Британии уже вырос до рекордных 1,9 тысячи фунтов в год. Теперь ожидается, что к октябрю этот показатель может повысится до 3,4 тысячи фунтов.
"Счета за энергию к январю могут превысить 3850 фунтов в год", - говорится в сообщении.
Этот прогноз связан с ростом цен на газ в стране до показателей, которые были зафиксированы только в марте.
Биржевые цены на газ в Европе с начала недели бурно растут. В понедельник компания "Газпром" заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки. И действительно, по данным газовых операторов, поставки в этот день составляют менее 20% максимальной мощности трубопровода.
В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
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