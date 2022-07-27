https://ria.ru/20220727/sberbank-1805310110.html
Сбербанк повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет
Сбербанк повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет - РИА Новости, 27.07.2022
Сбербанк повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет
Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:22
2022-07-27T13:22
2022-07-27T15:07
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, сообщили в пресс-службе компании."Изменится стоимость услуги банка "уведомления об операциях". В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц", — заявили в Сбербанке.Цена поменяется с 1 августа.В компании отметили, что такой шаг связан с двукратным ростом бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.При этом клиенты могут оформить подписку банка — тогда услуга будет предоставляться бесплатно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сбербанк россии, россия
13:22 27.07.2022 (обновлено: 15:07 27.07.2022)
Сбербанк повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет
Сбер с августа повысит на 10 рублей стоимость уведомлений об операциях впервые за 20 лет
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, сообщили в пресс-службе компании.
"Изменится стоимость услуги банка "уведомления об операциях". В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц", — заявили в Сбербанке
.
Цена поменяется с 1 августа.
В компании отметили, что такой шаг связан с двукратным ростом бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.
При этом клиенты могут оформить подписку банка — тогда услуга будет предоставляться бесплатно.