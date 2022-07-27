https://ria.ru/20220727/sberbank-1805310110.html

Сбербанк повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет

Сбербанк повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет - РИА Новости, 27.07.2022

Сбербанк повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет

Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:22

2022-07-27T13:22

2022-07-27T15:07

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, сообщили в пресс-службе компании."Изменится стоимость услуги банка "уведомления об операциях". В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц", — заявили в Сбербанке.Цена поменяется с 1 августа.В компании отметили, что такой шаг связан с двукратным ростом бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.При этом клиенты могут оформить подписку банка — тогда услуга будет предоставляться бесплатно.

https://ria.ru/20220725/vklady-1804699661.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сбербанк россии, россия