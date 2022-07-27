https://ria.ru/20220727/sapery-1805454235.html

Российские саперы обезвредили около 145 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили около 145 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022

Российские саперы обезвредили около 145 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 5 716,77 га территории, обезвредили 144 976 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду руководитель... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:09

2022-07-27T22:09

2022-07-27T22:09

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 5 716,77 га территории, обезвредили 144 976 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев напомнил, что отряды разминирования продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 5 716,77 га территории (за сутки – 111,19 га), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 144 976 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 5 963", - сообщил генерал.

https://ria.ru/20220517/lovushki-1789056846.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика, украина, россия, донбасс