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Российские саперы обезвредили около 145 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/sapery-1805454235.html
Российские саперы обезвредили около 145 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили около 145 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022
Российские саперы обезвредили около 145 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 5 716,77 га территории, обезвредили 144 976 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду руководитель... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:09
2022-07-27T22:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 5 716,77 га территории, обезвредили 144 976 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев напомнил, что отряды разминирования продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 5 716,77 га территории (за сутки – 111,19 га), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 144 976 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 5 963", - сообщил генерал.
https://ria.ru/20220517/lovushki-1789056846.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика, украина, россия, донбасс
22:09 27.07.2022
 
Российские саперы обезвредили около 145 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили около 145 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 5 716,77 га территории, обезвредили 144 976 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев напомнил, что отряды разминирования продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено: 5 716,77 га территории (за сутки – 111,19 га), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 144 976 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 5 963", - сообщил генерал.
Мина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 15:50Специальная военная операция на Украине
Российские саперы рассказали о минных ловушках украинских силовиков
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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