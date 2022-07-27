https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805217979.html

Губернатор ЯНАО прокомментировал включение в санкционный список Британии

Губернатор ЯНАО прокомментировал включение в санкционный список Британии - РИА Новости, 27.07.2022

Губернатор ЯНАО прокомментировал включение в санкционный список Британии

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после включения в санкционный список Великобритании заявил, что такое решение считает высокой... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T02:27

2022-07-27T02:27

2022-07-27T02:27

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после включения в санкционный список Великобритании заявил, что такое решение считает высокой оценкой своей работы."Санкции со стороны Великобритании считаю высокой оценкой моей работы. У России есть только два союзника, остальные - пусть вводят санкции", - написал Артюхов в Telegram-канале.Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Помимо Артюхова, санкции затрагивают губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805125593.html

великобритания

россия

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Максим Горбачев

великобритания, россия, в мире