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Губернатор ЯНАО прокомментировал включение в санкционный список Британии - РИА Новости, 27.07.2022
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Губернатор ЯНАО прокомментировал включение в санкционный список Британии
Губернатор ЯНАО прокомментировал включение в санкционный список Британии - РИА Новости, 27.07.2022
Губернатор ЯНАО прокомментировал включение в санкционный список Британии
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после включения в санкционный список Великобритании заявил, что такое решение считает высокой... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T02:27
2022-07-27T02:27
великобритания
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в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после включения в санкционный список Великобритании заявил, что такое решение считает высокой оценкой своей работы."Санкции со стороны Великобритании считаю высокой оценкой моей работы. У России есть только два союзника, остальные - пусть вводят санкции", - написал Артюхов в Telegram-канале.Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Помимо Артюхова, санкции затрагивают губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
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великобритания, россия, в мире
02:27 27.07.2022
 
Губернатор ЯНАО прокомментировал включение в санкционный список Британии

Губернатор ЯНАО Артюхов назвал санкции со стороны Британии высокой оценкой своей работы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после включения в санкционный список Великобритании заявил, что такое решение считает высокой оценкой своей работы.
"Санкции со стороны Великобритании считаю высокой оценкой моей работы. У России есть только два союзника, остальные - пусть вводят санкции", - написал Артюхов в Telegram-канале.
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 16:53
Глава Якутии прокомментировал включение в санкционные списки Британии
Великобритания внесла в санкционный список 29 губернаторов и глав республик России, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Помимо Артюхова, санкции затрагивают губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора Брянской области Александра Богомаза, Курской области Романа Старовойта, Нижегородской области Глеба Никитина, Свердловской области Евгения Куйвашева, Челябинской области Алексея Текслера и других. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
 
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