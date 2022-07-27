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Краснов заявил об "оголтелой русофобии" коллег из Европы - РИА Новости, 27.07.2022
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Краснов заявил об "оголтелой русофобии" коллег из Европы
Краснов заявил об "оголтелой русофобии" коллег из Европы - РИА Новости, 27.07.2022
Краснов заявил об "оголтелой русофобии" коллег из Европы
Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Ашхабаде с генпрокурором Туркменистана Сердаром Мяликгулиевым заявил, что прокурорские службы стран... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:54
2022-07-27T10:54
в мире
генеральная прокуратура рф
россия
игорь краснов
евросоюз
санкции в отношении россии
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АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Ашхабаде с генпрокурором Туркменистана Сердаром Мяликгулиевым заявил, что прокурорские службы стран Европы поддались "оголтелой русофобии" и разорвали формировавшиеся десятилетиями профессиональные связи, передаёт корреспондент РИА Новости."Систематически возникают новые угрозы для всего пространства СНГ, в том числе вызванные текущими событиями на Украине. Не могу не остановиться на этом. Сегодня расследуется более тысячи уголовных дел по фактам нарушения международного гуманитарного права в этой стране, массового уничтожения киевским режимом русскоязычных жителей Донбасса на протяжении восьми последних лет. Безусловно, Россия не могла остаться в стороне. Было принято единственно возможное и необходимое решение о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от истребления", - сказал Краснов."При этом многие зарубежные прокурорские службы, особенно в странах Европы, не только длительное время не реагировали на происходящее, но и поддались оголтелой русофобии, разорвав формировавшиеся десятилетиями профессиональные связи", - добавил генпрокурор.
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в мире, генеральная прокуратура рф, россия, игорь краснов, евросоюз, санкции в отношении россии
10:54 27.07.2022
 
Краснов заявил об "оголтелой русофобии" коллег из Европы

Генпрокурор России Краснов заявил, что его коллеги из Европы поддались оголтелой русофобии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Ашхабаде с генпрокурором Туркменистана Сердаром Мяликгулиевым заявил, что прокурорские службы стран Европы поддались "оголтелой русофобии" и разорвали формировавшиеся десятилетиями профессиональные связи, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Систематически возникают новые угрозы для всего пространства СНГ, в том числе вызванные текущими событиями на Украине. Не могу не остановиться на этом. Сегодня расследуется более тысячи уголовных дел по фактам нарушения международного гуманитарного права в этой стране, массового уничтожения киевским режимом русскоязычных жителей Донбасса на протяжении восьми последних лет. Безусловно, Россия не могла остаться в стороне. Было принято единственно возможное и необходимое решение о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от истребления", - сказал Краснов.
"При этом многие зарубежные прокурорские службы, особенно в странах Европы, не только длительное время не реагировали на происходящее, но и поддались оголтелой русофобии, разорвав формировавшиеся десятилетиями профессиональные связи", - добавил генпрокурор.
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В миреГенеральная прокуратура РФРоссияИгорь КрасновЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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