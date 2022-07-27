https://ria.ru/20220727/rusofobiya-1805258388.html

Краснов заявил об "оголтелой русофобии" коллег из Европы

Краснов заявил об "оголтелой русофобии" коллег из Европы - РИА Новости, 27.07.2022

Краснов заявил об "оголтелой русофобии" коллег из Европы

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Ашхабаде с генпрокурором Туркменистана Сердаром Мяликгулиевым заявил, что прокурорские службы стран... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:54

2022-07-27T10:54

2022-07-27T10:54

в мире

генеральная прокуратура рф

россия

игорь краснов

евросоюз

санкции в отношении россии

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АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Ашхабаде с генпрокурором Туркменистана Сердаром Мяликгулиевым заявил, что прокурорские службы стран Европы поддались "оголтелой русофобии" и разорвали формировавшиеся десятилетиями профессиональные связи, передаёт корреспондент РИА Новости."Систематически возникают новые угрозы для всего пространства СНГ, в том числе вызванные текущими событиями на Украине. Не могу не остановиться на этом. Сегодня расследуется более тысячи уголовных дел по фактам нарушения международного гуманитарного права в этой стране, массового уничтожения киевским режимом русскоязычных жителей Донбасса на протяжении восьми последних лет. Безусловно, Россия не могла остаться в стороне. Было принято единственно возможное и необходимое решение о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от истребления", - сказал Краснов."При этом многие зарубежные прокурорские службы, особенно в странах Европы, не только длительное время не реагировали на происходящее, но и поддались оголтелой русофобии, разорвав формировавшиеся десятилетиями профессиональные связи", - добавил генпрокурор.

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, генеральная прокуратура рф, россия, игорь краснов, евросоюз, санкции в отношении россии