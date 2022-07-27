https://ria.ru/20220727/rosgvardiya-1805383379.html
В Херсонской и Запорожской областях задержали 21 пособника ВСУ и СБУ
В Херсонской и Запорожской областях задержали 21 пособника ВСУ и СБУ - РИА Новости, 27.07.2022
В Херсонской и Запорожской областях задержали 21 пособника ВСУ и СБУ
Росгвардейцы в Херсонской и Запорожской областях задержали 21 причастного к деятельности украинских войск и нацформирований, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:58
2022-07-27T16:58
2022-07-27T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Росгвардейцы в Херсонской и Запорожской областях задержали 21 причастного к деятельности украинских войск и нацформирований, сообщает пресс-служба ведомства."В Херсонской и Запорожской областях подразделения Рогсвардии в связи с причастностью к деятельности СБУ, ВСУ, националистическим организациям задержали 21 человека, обнаружили семь тайников", - говорится в сообщении.Добавляется, что также изъято 13 гранатометов, 39 единиц огнестрельного оружия, два выстрела ПТУР "Фагот", 139 выстрелов к гранатомётам, более 31 тысяч патронов различного калибра, 53 ручных гранаты, свыше 24 килограммов взрывчатых веществ. Обезврежено семь артиллерийских снарядов и мин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
16:58 27.07.2022 (обновлено: 17:37 27.07.2022)
В Херсонской и Запорожской областях задержали 21 пособника ВСУ и СБУ
Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях задержала 21 причастного к деятельности ВСУ