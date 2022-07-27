Рейтинг@Mail.ru
Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/reparatsii-1805462538.html
Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии
Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии - РИА Новости, 27.07.2022
Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии
Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил депутат сейма республики, РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:16
2022-07-27T23:35
в мире
польша
германия
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564580330_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_dfc7e14303c85dbaec5527b3859c43a5.jpg
ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил депутат сейма республики, руководитель парламентской комиссии по подсчету суммы ущерба, которую нужно предъявить Германии, Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения."Первого сентября мы узнаем сумму военных репараций, которую Польша должна получить от Германии", — сказал Мулярчик.Он также пообещал, что 1 сентября будет представлен и сам отчет о потерях Польши во Второй мировой войне.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20220713/reparatsii-1802216471.html
польша
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564580330_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7901b95381e8240ed4629a5b93497bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, берлин (город)
23:16 27.07.2022 (обновлено: 23:35 27.07.2022)
 
Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии

Депутат сейма Мулярчик: Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил депутат сейма республики, руководитель парламентской комиссии по подсчету суммы ущерба, которую нужно предъявить Германии, Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения.
"Первого сентября мы узнаем сумму военных репараций, которую Польша должна получить от Германии", — сказал Мулярчик.
Он также пообещал, что 1 сентября будет представлен и сам отчет о потерях Польши во Второй мировой войне.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Памятник на мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:30
В Польше подсчитали сумму репараций, которую хотят получить от Германии
 
В миреПольшаГерманияБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала