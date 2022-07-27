23:16 27.07.2022 (обновлено: 23:35 27.07.2022)
Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии
Депутат сейма Мулярчик: Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от ФРГ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил депутат сейма республики, руководитель парламентской комиссии по подсчету суммы ущерба, которую нужно предъявить Германии, Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения.
"Первого сентября мы узнаем сумму военных репараций, которую Польша должна получить от Германии", — сказал Мулярчик.
Он также пообещал, что 1 сентября будет представлен и сам отчет о потерях Польши во Второй мировой войне.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.