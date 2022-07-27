https://ria.ru/20220727/reparatsii-1805462538.html

Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии

Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии - РИА Новости, 27.07.2022

Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии

Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил депутат сейма республики, РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:16

2022-07-27T23:16

2022-07-27T23:35

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берлин (город)

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ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил депутат сейма республики, руководитель парламентской комиссии по подсчету суммы ущерба, которую нужно предъявить Германии, Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения."Первого сентября мы узнаем сумму военных репараций, которую Польша должна получить от Германии", — сказал Мулярчик.Он также пообещал, что 1 сентября будет представлен и сам отчет о потерях Польши во Второй мировой войне.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220713/reparatsii-1802216471.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, германия, берлин (город)