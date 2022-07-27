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В Минобороны рассказали о ходе реконструкции мемориала Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022
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В Минобороны рассказали о ходе реконструкции мемориала Саур-Могила в ДНР
В Минобороны рассказали о ходе реконструкции мемориала Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022
В Минобороны рассказали о ходе реконструкции мемориала Саур-Могила в ДНР
Реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР ведется с опережением графика, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:06
2022-07-27T05:06
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР ведется с опережением графика, сообщили журналистам в Минобороны России.Там уточнили, что в настоящее время ведется монтаж стелы, высота которой составит 36 метров, уже установлен один из четырех пилонов, выполняется благоустройство территории.Вместе с военными строителями в работах принимают участие волонтеры из студенческих отрядов из разных регионов России.Как рассказали в Минобороны, еще в 2014 году мемориал сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов, и требует бережной реставрации. На сегодняшний день уже демонтированы фундаменты стелы и Аллеи Славы. Выполнена вертикальная разметка под стелу, ведутся подготовительные работы, приступили к восстановлению пилонов Аллеи Славы: "Слава пехоте", "Слава танкистам", "Слава артиллеристам" и "Слава летчикам". Также будут установлены новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону. Завершить проект планируется в августе 2022 года, менее чем за три месяца с момента начала реконструкции.Саур-Могила — знаковое место в Донецкой Народной Республике. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
05:06 27.07.2022
 
В Минобороны рассказали о ходе реконструкции мемориала Саур-Могила в ДНР

Минобороны России: реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР ведется с опережением графика

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс "Саур-Могила"
Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс "Саур-Могила". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР ведется с опережением графика, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением графика выполняют масштабную реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. Ход строительных работ проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в настоящее время ведется монтаж стелы, высота которой составит 36 метров, уже установлен один из четырех пилонов, выполняется благоустройство территории.
Вместе с военными строителями в работах принимают участие волонтеры из студенческих отрядов из разных регионов России.
Как рассказали в Минобороны, еще в 2014 году мемориал сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов, и требует бережной реставрации. На сегодняшний день уже демонтированы фундаменты стелы и Аллеи Славы. Выполнена вертикальная разметка под стелу, ведутся подготовительные работы, приступили к восстановлению пилонов Аллеи Славы: "Слава пехоте", "Слава танкистам", "Слава артиллеристам" и "Слава летчикам". Также будут установлены новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону. Завершить проект планируется в августе 2022 года, менее чем за три месяца с момента начала реконструкции.
Саур-Могила — знаковое место в Донецкой Народной Республике. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.
Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны России реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году. Донецкая область - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:09
"Символ победы". Реставрация мемориала "Саур-Могила" в ДНР
 
РоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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