https://ria.ru/20220727/rekonstruktsiya-1805222024.html

В Минобороны рассказали о ходе реконструкции мемориала Саур-Могила в ДНР

В Минобороны рассказали о ходе реконструкции мемориала Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022

В Минобороны рассказали о ходе реконструкции мемориала Саур-Могила в ДНР

Реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР ведется с опережением графика, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T05:06

2022-07-27T05:06

2022-07-27T05:06

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Реконструкция мемориала Саур-Могила в ДНР ведется с опережением графика, сообщили журналистам в Минобороны России.Там уточнили, что в настоящее время ведется монтаж стелы, высота которой составит 36 метров, уже установлен один из четырех пилонов, выполняется благоустройство территории.Вместе с военными строителями в работах принимают участие волонтеры из студенческих отрядов из разных регионов России.Как рассказали в Минобороны, еще в 2014 году мемориал сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов, и требует бережной реставрации. На сегодняшний день уже демонтированы фундаменты стелы и Аллеи Славы. Выполнена вертикальная разметка под стелу, ведутся подготовительные работы, приступили к восстановлению пилонов Аллеи Славы: "Слава пехоте", "Слава танкистам", "Слава артиллеристам" и "Слава летчикам". Также будут установлены новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону. Завершить проект планируется в августе 2022 года, менее чем за три месяца с момента начала реконструкции.Саур-Могила — знаковое место в Донецкой Народной Республике. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.

https://ria.ru/20220713/saur-mogila-1802123400.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика