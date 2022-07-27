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В МИД рассказали об обращениях по теме пыток российских военнопленных - РИА Новости, 27.07.2022
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В МИД рассказали об обращениях по теме пыток российских военнопленных
В МИД рассказали об обращениях по теме пыток российских военнопленных - РИА Новости, 27.07.2022
В МИД рассказали об обращениях по теме пыток российских военнопленных
Обращения Москвы в связи с пытками российских военнопленных до сих пор остаются без реакции со стороны международных организаций, заявил заместитель директора... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:16
2022-07-27T16:16
татьяна москалькова
владимир зеленский
донецкая народная республика
украина
россия
оон
красный крест
бюро по демократическим институтам и правам человека
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обращения Москвы в связи с пытками российских военнопленных до сих пор остаются без реакции со стороны международных организаций, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Позорно, что профильные международные организации, призванные стоять на защите демократии и прав человека, закрывают глаза на преступления украинских нацистов: пытки, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с гражданами России, Украины, ДНР и ЛНР. Неоднократные обращения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в адрес верховного комиссара ООН по правам человека, международного комитета Красного креста, БДИПЧ ОБСЕ, Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания с призывом воздействовать на киевский режим и пресечь массовые нарушения прав человека до сих пор остаются без реакции", - сказал Нечаев на брифинге в среду.Он также отметил, что Киев продолжает игнорировать общепризнанные принципы и нормы международного права."Широкий резонанс вызвали распространенные в интернете видеозаписи убийств и истязаний российских военных. Чудовищная жестокость в отношении безоружных людей ужасает. Подобные преступления режима Владимира Зеленского не могут остаться безнаказанными. В этой связи мы приветствуем работу международного общественного трибунала, созданного 1 марта текущего года по инициативе российских и иностранных правозащитников и журналистов из более чем 20 стран мира", - добавил замдиректора департамента.
https://ria.ru/20220709/pytki-1801477333.html
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татьяна москалькова, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина, россия, оон, красный крест, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире
16:16 27.07.2022
 
В МИД рассказали об обращениях по теме пыток российских военнопленных

МИД: обращения Москвы по теме пыток российских военнопленных остаются без реакции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обращения Москвы в связи с пытками российских военнопленных до сих пор остаются без реакции со стороны международных организаций, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Позорно, что профильные международные организации, призванные стоять на защите демократии и прав человека, закрывают глаза на преступления украинских нацистов: пытки, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с гражданами России, Украины, ДНР и ЛНР. Неоднократные обращения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в адрес верховного комиссара ООН по правам человека, международного комитета Красного креста, БДИПЧ ОБСЕ, Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания с призывом воздействовать на киевский режим и пресечь массовые нарушения прав человека до сих пор остаются без реакции", - сказал Нечаев на брифинге в среду.
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"Широкий резонанс вызвали распространенные в интернете видеозаписи убийств и истязаний российских военных. Чудовищная жестокость в отношении безоружных людей ужасает. Подобные преступления режима Владимира Зеленского не могут остаться безнаказанными. В этой связи мы приветствуем работу международного общественного трибунала, созданного 1 марта текущего года по инициативе российских и иностранных правозащитников и журналистов из более чем 20 стран мира", - добавил замдиректора департамента.
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Татьяна МоскальковаВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияООНКрасный КрестБюро по демократическим институтам и правам человекаВ мире
 
 
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