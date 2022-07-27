https://ria.ru/20220727/pytki-1805367068.html

В МИД рассказали об обращениях по теме пыток российских военнопленных

В МИД рассказали об обращениях по теме пыток российских военнопленных - РИА Новости, 27.07.2022

В МИД рассказали об обращениях по теме пыток российских военнопленных

Обращения Москвы в связи с пытками российских военнопленных до сих пор остаются без реакции со стороны международных организаций, заявил заместитель директора... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:16

2022-07-27T16:16

2022-07-27T16:16

татьяна москалькова

владимир зеленский

донецкая народная республика

украина

россия

оон

красный крест

бюро по демократическим институтам и правам человека

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Обращения Москвы в связи с пытками российских военнопленных до сих пор остаются без реакции со стороны международных организаций, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Позорно, что профильные международные организации, призванные стоять на защите демократии и прав человека, закрывают глаза на преступления украинских нацистов: пытки, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с гражданами России, Украины, ДНР и ЛНР. Неоднократные обращения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в адрес верховного комиссара ООН по правам человека, международного комитета Красного креста, БДИПЧ ОБСЕ, Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания с призывом воздействовать на киевский режим и пресечь массовые нарушения прав человека до сих пор остаются без реакции", - сказал Нечаев на брифинге в среду.Он также отметил, что Киев продолжает игнорировать общепризнанные принципы и нормы международного права."Широкий резонанс вызвали распространенные в интернете видеозаписи убийств и истязаний российских военных. Чудовищная жестокость в отношении безоружных людей ужасает. Подобные преступления режима Владимира Зеленского не могут остаться безнаказанными. В этой связи мы приветствуем работу международного общественного трибунала, созданного 1 марта текущего года по инициативе российских и иностранных правозащитников и журналистов из более чем 20 стран мира", - добавил замдиректора департамента.

https://ria.ru/20220709/pytki-1801477333.html

https://ria.ru/20220707/plennye-1801015719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна москалькова, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина, россия, оон, красный крест, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире