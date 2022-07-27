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The Spectator: Путин сделал Европу бессильной - РИА Новости, 27.07.2022
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The Spectator: Путин сделал Европу бессильной
The Spectator: Путин сделал Европу бессильной - РИА Новости, 27.07.2022
The Spectator: Путин сделал Европу бессильной
Сокращение поставок газа по "Северному потоку" сулит Европе большие экономические проблемы, в то время как президент России Владимир Путин постепенно добивается РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:09
2022-07-27T15:36
экономика
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
европа
газпром
siemens
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сокращение поставок газа по "Северному потоку" сулит Европе большие экономические проблемы, в то время как президент России Владимир Путин постепенно добивается своего, пишет британский журнал The Spectator.Автор статьи Росс Кларк напомнил, что сегодня утром прокачка газа по трубопроводу упала до 33 миллионов кубометров в сутки — это вдвое меньше показателя, который был на днях, и в пять раз меньше заявленной мощности. По мнению журналиста, в результате в зоне риска оказалась не только Германия, но и другие страны Европы, поскольку резкое повышение цен "прокатится эффектом домино". При этом администрация канцлера Олафа Шольца недавно заявляла о планах отказаться от российских энергоресурсов, обещая, что к середине 2024 года доля газа из России не будет превышать десяти процентов от общего спроса.Однако вполне возможно, что планы Берлина на фоне нынешней ситуации осуществить не удастся, предположил Кларк. "Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать", — отметил журналист.Европу в целом ждут серьезные экономические проблемы и дело не в одном лишь "энергетическом голоде", добавил автор статьи. Путин, таким образом, смог выставить ЕС политически бессильным, подытожил он."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. Компания объясняла ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.Сегодня загрузка "Северного потока" упала ниже 20 процентов от проектной мощности магистрали. По заявлению "Газпрома", работы на компрессорной станции "Портовая" необходимо было остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, Владимир Путин отмечал, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220727/gaz-1805292481.html
https://ria.ru/20220726/energokrizis-1805194261.html
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экономика, владимир путин, олаф шольц, россия, германия, европа, газпром, siemens, евросоюз, северный поток
15:09 27.07.2022 (обновлено: 15:36 27.07.2022)
 
The Spectator: Путин сделал Европу бессильной

The Spectator: Путин в ситуации с поставками газа выставил Европу политически бессильной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сокращение поставок газа по "Северному потоку" сулит Европе большие экономические проблемы, в то время как президент России Владимир Путин постепенно добивается своего, пишет британский журнал The Spectator.
Автор статьи Росс Кларк напомнил, что сегодня утром прокачка газа по трубопроводу упала до 33 миллионов кубометров в сутки — это вдвое меньше показателя, который был на днях, и в пять раз меньше заявленной мощности. По мнению журналиста, в результате в зоне риска оказалась не только Германия, но и другие страны Европы, поскольку резкое повышение цен "прокатится эффектом домино". При этом администрация канцлера Олафа Шольца недавно заявляла о планах отказаться от российских энергоресурсов, обещая, что к середине 2024 года доля газа из России не будет превышать десяти процентов от общего спроса.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
12:36
В Германии испугались дефицита туалетной бумаги без российского газа
Однако вполне возможно, что планы Берлина на фоне нынешней ситуации осуществить не удастся, предположил Кларк. "Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать", — отметил журналист.
Европу в целом ждут серьезные экономические проблемы и дело не в одном лишь "энергетическом голоде", добавил автор статьи. Путин, таким образом, смог выставить ЕС политически бессильным, подытожил он.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. Компания объясняла ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
Газовая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 20:48
СМИ: США опасаются роста цен на газ в стране из-за энергокризиса в Европе
Сегодня загрузка "Северного потока" упала ниже 20 процентов от проектной мощности магистрали. По заявлению "Газпрома", работы на компрессорной станции "Портовая" необходимо было остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, Владимир Путин отмечал, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
11:48Сказано в эфире
Газ в Европе подорожал почти до $2350. Где предел роста цен?
 
ЭкономикаВладимир ПутинОлаф ШольцРоссияГерманияЕвропаГазпромSiemensЕвросоюзСеверный поток
 
 
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