https://ria.ru/20220727/prud-1805378123.html

Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы

Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы - РИА Новости, 27.07.2022

Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы

Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:52

2022-07-27T16:52

2022-07-27T16:52

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в процессе работ было демонтировано старое береговое укрепление, зачищены бетонные конструкции и укреплена береговая полоса методом торкретирования – армирующую сетку заполнили цементной смесью под давлением. Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции.Сообщается, что все работы проходили без полного осушения пруда, частично понижая уровень воды. Благодаря этому неизменной сохранилась существующая среда обитания растений, рыб и микроорганизмов.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы