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Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы - РИА Новости, 27.07.2022
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Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы
Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы - РИА Новости, 27.07.2022
Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы
Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:52
2022-07-27T16:52
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общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в процессе работ было демонтировано старое береговое укрепление, зачищены бетонные конструкции и укреплена береговая полоса методом торкретирования – армирующую сетку заполнили цементной смесью под давлением. Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции.Сообщается, что все работы проходили без полного осушения пруда, частично понижая уровень воды. Благодаря этому неизменной сохранилась существующая среда обитания растений, рыб и микроорганизмов.
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общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
16:52 27.07.2022
 

Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы

© Фото пресс-службы Комплекса городского хозяйства МосквыБольшой Графский пруд на востоке Москвы
Большой Графский пруд на востоке Москвы
© Фото пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы
Большой Графский пруд на востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Привели в порядок Большой Графский пруд в ВАО. Водоем площадью 5 гектар, расположенный недалеко от усадьбы Кусково, входит в каскад из трех прудов "Радуга", названный так из-за дугообразной формы. За 9 месяцев отремонтировали конструкцию береговой полосы протяженностью около 1,5 километра", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в процессе работ было демонтировано старое береговое укрепление, зачищены бетонные конструкции и укреплена береговая полоса методом торкретирования – армирующую сетку заполнили цементной смесью под давлением. Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции.
Сообщается, что все работы проходили без полного осушения пруда, частично понижая уровень воды. Благодаря этому неизменной сохранилась существующая среда обитания растений, рыб и микроорганизмов.
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