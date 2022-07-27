Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы
© Фото пресс-службы Комплекса городского хозяйства МосквыБольшой Графский пруд на востоке Москвы
© Фото пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы
Большой Графский пруд на востоке Москвы
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Привели в порядок Большой Графский пруд в ВАО. Водоем площадью 5 гектар, расположенный недалеко от усадьбы Кусково, входит в каскад из трех прудов "Радуга", названный так из-за дугообразной формы. За 9 месяцев отремонтировали конструкцию береговой полосы протяженностью около 1,5 километра", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в процессе работ было демонтировано старое береговое укрепление, зачищены бетонные конструкции и укреплена береговая полоса методом торкретирования – армирующую сетку заполнили цементной смесью под давлением. Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции.
Сообщается, что все работы проходили без полного осушения пруда, частично понижая уровень воды. Благодаря этому неизменной сохранилась существующая среда обитания растений, рыб и микроорганизмов.