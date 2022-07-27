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Прокуратура организовала проверку из-за пожара в ярославском ТЦ "Лотос"

Прокуратура организовала проверку из-за пожара в ярославском ТЦ "Лотос" - РИА Новости, 27.07.2022

Прокуратура организовала проверку из-за пожара в ярославском ТЦ "Лотос"

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в торговом центре "Лотос" в Ярославле, сообщило ведомство. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:34

2022-07-27T19:34

2022-07-27T19:34

происшествия

коммерческая недвижимость

ярославль

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в торговом центре "Лотос" в Ярославле, сообщило ведомство.Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что административное здание загорелось в Ярославле, площадь пожара позднее выросла до 1,5 тысячи квадратных метров, из горящего здания эвакуировали более 30 человек. По данным регионального ГУМЧС, в 15.54 поступило сообщение о загорании торгового центра "Лотос". По предварительным данным, пострадавших нет. В 18.36 пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров."Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в торговом центре "Лотос" в Красноперекопском районе города Ярославля... В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Уточняется, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.На место происшествия выехал заместитель прокурора Красноперекопского района Владимир Волков.

https://ria.ru/20220719/anadyr-1803407209.html

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Кадры пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле Кадры пожара в ТЦ "Лотос" в Ярославле 2022-07-27T19:34 true PT0M24S

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происшествия, коммерческая недвижимость, ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия