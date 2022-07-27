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В школах Приморья начнут готовить трактористов и овощеводов

В школах Приморья начнут готовить трактористов и овощеводов - РИА Новости, 27.07.2022

В школах Приморья начнут готовить трактористов и овощеводов

Школьники в Приморье в рамках создаваемого в регионе образовательно-производственного кластера смогут осваивать в старших классах профессии, связанные с... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:24

2022-07-27T15:24

2022-07-27T15:24

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владимир путин

уссурийск

дальнереченск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Школьники в Приморье в рамках создаваемого в регионе образовательно-производственного кластера смогут осваивать в старших классах профессии, связанные с сельским хозяйством, сообщает краевое правительство.Сейчас в Приморье создается образовательно-производственный кластер, направленный на развитие агропромышленного комплекса. Помимо органов власти в него входят школы, вузы и колледжи, а также крупные продовольственные компании."Одно из направлений работы в рамках создания кластера – открытие агроклассов на базе приморских школ. На уроках технологии учащиеся 7-9 и 10-11 классов будут осваивать азы сельскохозяйственных профессий", - говорится в сообщении."Вместе с министерством образования Приморья мы уже начали реализацию проекта под условным названием "Аттестат вместе с профессией". Это означает, что учащиеся старших классов смогут осваивать рабочую профессию, связанную с сельским хозяйством. Например, тракторист, машинист или овощевод. После школы можно будет повышать квалификацию, поступать в колледж или вуз, или сразу идти работать", – приводятся в сообщении словам министра профессионального образования и занятости населения края Сергея Дубовицкого.Он также подчеркнул, что со следующего года планируется внедрение особых мер поддержки для ребят, желающих связать жизнь с сельским хозяйством."Со следующего года со стороны службы занятости для ребят старше 14 лет вводится дополнительная мера поддержки по оказанию содействия в трудоустройстве на предприятиях агропромышленного комплекса в летний период времени, то есть на каникулах. Работодатель будет оплачивать труд школьника со своей стороны, а мы, со своей стороны, будем направлять дополнительное материальное вознаграждение. Вся эта работа направлена на закрепление молодежи в сельскохозяйственной отрасли", – добавил Дубовицкий.В 2021 году в Приморье создали медицинские классы в трех школах – в Артеме, Уссурийске, Дальнереченске, и инженерные классы в двух школах – во Владивостоке и Октябрьском муниципальном округе. На базе 43 общеобразовательных учреждений в селах и малых городах начали работу "Точки роста" – это лаборатории естественно-научной и технологической направленности. Кроме того, в приморских школах создают морские классы, где ребята могут осваивать азы востребованных морских профессий.Эта работа соответствует ключевой цели национального проекта "Образование", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, – вывести Россию в десятку стран-лидеров по качеству общего образования в мире.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

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общество, владимир путин, уссурийск, дальнереченск, россия