https://ria.ru/20220727/priamure-1805273837.html
Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики
Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики - РИА Новости, 27.07.2022
Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики
Глава Приамурья Василий Орлов поручил обустроить прилегающую инфраструктуру в жилом комплексе "Современник", где часть квартир будет передано обманутым... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:41
2022-07-27T11:41
2022-07-27T11:41
амурская область
общество
благовещенск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обустроить прилегающую инфраструктуру в жилом комплексе "Современник", где часть квартир будет передано обманутым дольщикам, сообщает региональное правительство.Проект жилого комплекса "Современник" включает в себя два многоквартирных дома, 10% площади в которых передадут обманутым дольщикам. Строительство идет в рамках масштабного инвестиционного проекта по региональному закону, принятому совместно с прокуратурой для восстановления прав обманутых дольщиков. В августе 2021 года застройщик взял на себя повышенные обязательства к концу 2023 года обеспечить жильем их всех."Здесь сдадут около 400 квартир, 62 из них - для обманутых дольщиков. В этом районе также предусмотрено строительство детского сада, школы, физкультурно-спортивного центра по нацпроекту "Спорт - норма жизни", поликлиники на 500 посещений. Обратите внимание на транспортную доступность, благоустройство и детские площадки. Современными и удобными должны быть не только сами дома, но и прилегающая территория", - приводятся в сообщении слова Орлова.Министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков доложил губернатору, что работы идут в графике. Сейчас возводится восьмой этаж. Идут отделочные, электромонтажные, сантехнические работы."АКС "подтягивает" сети. Техническая готовность Литера 1 – 48%, литера 2 – 14%. Данный объект держу на личном контроле, регулярно его посещаю. По планам литер 1 будет сдан до конца года. Литер 2 планируется сдать до конца 2023 года. Это позволит закрыть всю потребность в жилье для "обманутых дольщиков" в области", - добавил Сибиряков.Он отметил, что другие застройщики также заинтересованы в развитии этого района Благовещенска, у них есть проекты планировки территорий. Областной Минстрой активно работает с застройщиками и предлагает механизмы поддержки регионального и федерального уровня.
https://ria.ru/20220727/priaumre-1805258137.html
https://realty.ria.ru/20220623/dolschiki-1797533700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, благовещенск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики
Глава Приамурья Орлов поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обустроить прилегающую инфраструктуру в жилом комплексе "Современник", где часть квартир будет передано обманутым дольщикам, сообщает региональное правительство.
Проект жилого комплекса "Современник" включает в себя два многоквартирных дома, 10% площади в которых передадут обманутым дольщикам. Строительство идет в рамках масштабного инвестиционного проекта по региональному закону, принятому совместно с прокуратурой для восстановления прав обманутых дольщиков. В августе 2021 года застройщик взял на себя повышенные обязательства к концу 2023 года обеспечить жильем их всех.
"Здесь сдадут около 400 квартир, 62 из них - для обманутых дольщиков. В этом районе также предусмотрено строительство детского сада, школы, физкультурно-спортивного центра по нацпроекту "Спорт - норма жизни", поликлиники на 500 посещений. Обратите внимание на транспортную доступность, благоустройство и детские площадки. Современными и удобными должны быть не только сами дома, но и прилегающая территория", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков доложил губернатору, что работы идут в графике. Сейчас возводится восьмой этаж. Идут отделочные, электромонтажные, сантехнические работы.
"АКС "подтягивает" сети. Техническая готовность Литера 1 – 48%, литера 2 – 14%. Данный объект держу на личном контроле, регулярно его посещаю. По планам литер 1 будет сдан до конца года. Литер 2 планируется сдать до конца 2023 года. Это позволит закрыть всю потребность в жилье для "обманутых дольщиков" в области", - добавил Сибиряков.
Он отметил, что другие застройщики также заинтересованы в развитии этого района Благовещенска
, у них есть проекты планировки территорий. Областной Минстрой
активно работает с застройщиками и предлагает механизмы поддержки регионального и федерального уровня.