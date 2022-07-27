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Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики - РИА Новости, 27.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220727/priamure-1805273837.html
Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики
Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики - РИА Новости, 27.07.2022
Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики
Глава Приамурья Василий Орлов поручил обустроить прилегающую инфраструктуру в жилом комплексе "Современник", где часть квартир будет передано обманутым... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:41
2022-07-27T11:41
амурская область
общество
благовещенск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обустроить прилегающую инфраструктуру в жилом комплексе "Современник", где часть квартир будет передано обманутым дольщикам, сообщает региональное правительство.Проект жилого комплекса "Современник" включает в себя два многоквартирных дома, 10% площади в которых передадут обманутым дольщикам. Строительство идет в рамках масштабного инвестиционного проекта по региональному закону, принятому совместно с прокуратурой для восстановления прав обманутых дольщиков. В августе 2021 года застройщик взял на себя повышенные обязательства к концу 2023 года обеспечить жильем их всех."Здесь сдадут около 400 квартир, 62 из них - для обманутых дольщиков. В этом районе также предусмотрено строительство детского сада, школы, физкультурно-спортивного центра по нацпроекту "Спорт - норма жизни", поликлиники на 500 посещений. Обратите внимание на транспортную доступность, благоустройство и детские площадки. Современными и удобными должны быть не только сами дома, но и прилегающая территория", - приводятся в сообщении слова Орлова.Министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков доложил губернатору, что работы идут в графике. Сейчас возводится восьмой этаж. Идут отделочные, электромонтажные, сантехнические работы."АКС "подтягивает" сети. Техническая готовность Литера 1 – 48%, литера 2 – 14%. Данный объект держу на личном контроле, регулярно его посещаю. По планам литер 1 будет сдан до конца года. Литер 2 планируется сдать до конца 2023 года. Это позволит закрыть всю потребность в жилье для "обманутых дольщиков" в области", - добавил Сибиряков.Он отметил, что другие застройщики также заинтересованы в развитии этого района Благовещенска, у них есть проекты планировки территорий. Областной Минстрой активно работает с застройщиками и предлагает механизмы поддержки регионального и федерального уровня.
https://ria.ru/20220727/priaumre-1805258137.html
https://realty.ria.ru/20220623/dolschiki-1797533700.html
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общество, благовещенск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), василий орлов (губернатор)
11:41 27.07.2022
 
Глава Приамурья поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики

Глава Приамурья Орлов поручил благоустроить ЖК, где будут жить обманутые дольщики

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обустроить прилегающую инфраструктуру в жилом комплексе "Современник", где часть квартир будет передано обманутым дольщикам, сообщает региональное правительство.
Проект жилого комплекса "Современник" включает в себя два многоквартирных дома, 10% площади в которых передадут обманутым дольщикам. Строительство идет в рамках масштабного инвестиционного проекта по региональному закону, принятому совместно с прокуратурой для восстановления прав обманутых дольщиков. В августе 2021 года застройщик взял на себя повышенные обязательства к концу 2023 года обеспечить жильем их всех.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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"Здесь сдадут около 400 квартир, 62 из них - для обманутых дольщиков. В этом районе также предусмотрено строительство детского сада, школы, физкультурно-спортивного центра по нацпроекту "Спорт - норма жизни", поликлиники на 500 посещений. Обратите внимание на транспортную доступность, благоустройство и детские площадки. Современными и удобными должны быть не только сами дома, но и прилегающая территория", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков доложил губернатору, что работы идут в графике. Сейчас возводится восьмой этаж. Идут отделочные, электромонтажные, сантехнические работы.
"АКС "подтягивает" сети. Техническая готовность Литера 1 – 48%, литера 2 – 14%. Данный объект держу на личном контроле, регулярно его посещаю. По планам литер 1 будет сдан до конца года. Литер 2 планируется сдать до конца 2023 года. Это позволит закрыть всю потребность в жилье для "обманутых дольщиков" в области", - добавил Сибиряков.
Он отметил, что другие застройщики также заинтересованы в развитии этого района Благовещенска, у них есть проекты планировки территорий. Областной Минстрой активно работает с застройщиками и предлагает механизмы поддержки регионального и федерального уровня.
Обманутые дольщики - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Амурская областьОбществоБлаговещенскМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Василий Орлов (губернатор)
 
 
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