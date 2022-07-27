ООН назначила представителя в центр по наблюдению за продуктовой сделкой
ООН назначила временного представителя в совместном координационном центре в Стамбуле
Стамбул. Архивное фото
ООН, 27 июл - РИА Новости. ООН назначила своего временного представителя в совместном координационном центре в Стамбуле в рамках реализации "продуктовой сделки", заявил на брифинге заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.
Как сообщили в ООН, Кенни в настоящее время является директором по юридическим и внешним связям Международной морской организации (IMO) в Лондоне. В этом качестве он консультирует генсека ООН по всем юридическим вопросам, связанным с функционированием IMO, с особым упором на вопросы договорного и морского права.
До прихода в IMO, как следует из его биографии, он зачастую представлял США в различных структурах, имеет за плечами 33-летнюю военную карьеру в США. В частности, Кенни работал главным юрисконсультом Береговой охраны США, получив звание контр-адмирала. Служил судьей береговой охраны в течение 22 лет из всего своего военного стажа, в том числе в качестве начальника отдела морского и международного права береговой охраны и прикомандированного к государственному департаменту США в управлении по проблемам океанов.
Был членом делегации США в 12 различных комитетах и подкомитетах IMO, а с 2009 по 2011 год был главой делегации США в юридическом комитете организации.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.