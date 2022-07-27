https://ria.ru/20220727/predstavitel-1805450521.html

ООН назначила представителя в центр по наблюдению за продуктовой сделкой

ООН назначила представителя в центр по наблюдению за продуктовой сделкой - РИА Новости, 27.07.2022

ООН назначила представителя в центр по наблюдению за продуктовой сделкой

ООН назначила своего временного представителя в совместном координационном центре в Стамбуле в рамках реализации "продуктовой сделки", заявил на брифинге... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:44

2022-07-27T21:44

2022-07-27T21:44

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ООН, 27 июл - РИА Новости. ООН назначила своего временного представителя в совместном координационном центре в Стамбуле в рамках реализации "продуктовой сделки", заявил на брифинге заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.Он отметил, что временным представителем ООН в этом центре назначен "Фредерик Джей Кенни, который возглавляет усилия ООН "на земле" и содействует усилиям сторон по имплементации договоренностей (достигнутых в Стамбуле - ред.)".Как сообщили в ООН, Кенни в настоящее время является директором по юридическим и внешним связям Международной морской организации (IMO) в Лондоне. В этом качестве он консультирует генсека ООН по всем юридическим вопросам, связанным с функционированием IMO, с особым упором на вопросы договорного и морского права.До прихода в IMO, как следует из его биографии, он зачастую представлял США в различных структурах, имеет за плечами 33-летнюю военную карьеру в США. В частности, Кенни работал главным юрисконсультом Береговой охраны США, получив звание контр-адмирала. Служил судьей береговой охраны в течение 22 лет из всего своего военного стажа, в том числе в качестве начальника отдела морского и международного права береговой охраны и прикомандированного к государственному департаменту США в управлении по проблемам океанов.Был членом делегации США в 12 различных комитетах и подкомитетах IMO, а с 2009 по 2011 год был главой делегации США в юридическом комитете организации.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220727/sdelka-1805375507.html

https://ria.ru/20220727/zerno-1805445325.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, стамбул, россия, оон