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На трассе во Франции загорелся автобус с гражданами Молдавии - РИА Новости, 27.07.2022
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На трассе во Франции загорелся автобус с гражданами Молдавии
На трассе во Франции загорелся автобус с гражданами Молдавии - РИА Новости, 27.07.2022
На трассе во Франции загорелся автобус с гражданами Молдавии
На трассе во Франции загорелся автобус, перевозивший из Португалии граждан Молдавии, жертв удалось избежать, сообщили в среду в Министерстве иностранных дел и... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:14
2022-07-27T18:15
в мире
франция
молдавия
париж
красный крест
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КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. На трассе во Франции загорелся автобус, перевозивший из Португалии граждан Молдавии, жертв удалось избежать, сообщили в среду в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики.Автобус загорелся в коммуне Брон во Франции, в салоне находилось более 60 граждан Молдавии, они возвращались на родину."Французские власти сообщили, что в результате аварии 62 молдавских гражданина не пострадали. Наша дипломатическая миссия в Париже связалась с местной префектурой и отделением Красного Креста в данном регионе, чтобы обеспечить соотечественникам место для проживания, а также предоставить предметы первой необходимости", - отмечается в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавского МИДа.В ведомстве сообщили, что все пассажиры были размещены в местной гимназии. В то же время транспортная компания, выполнявшая данный рейс, предоставила другой автобус, который отправился из Румынии во Францию. Сейчас молдавские граждане находятся в безопасности.
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в мире, франция, молдавия, париж, красный крест
18:14 27.07.2022 (обновлено: 18:15 27.07.2022)
 
На трассе во Франции загорелся автобус с гражданами Молдавии

Автобус с гражданами Молдавии загорелся на трассе во Франции, все пассажиры спасены

© AP Photo / Reed SaxonАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Reed Saxon
Автобус. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. На трассе во Франции загорелся автобус, перевозивший из Португалии граждан Молдавии, жертв удалось избежать, сообщили в среду в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики.
Автобус загорелся в коммуне Брон во Франции, в салоне находилось более 60 граждан Молдавии, они возвращались на родину.
"Французские власти сообщили, что в результате аварии 62 молдавских гражданина не пострадали. Наша дипломатическая миссия в Париже связалась с местной префектурой и отделением Красного Креста в данном регионе, чтобы обеспечить соотечественникам место для проживания, а также предоставить предметы первой необходимости", - отмечается в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавского МИДа.
В ведомстве сообщили, что все пассажиры были размещены в местной гимназии. В то же время транспортная компания, выполнявшая данный рейс, предоставила другой автобус, который отправился из Румынии во Францию. Сейчас молдавские граждане находятся в безопасности.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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