https://ria.ru/20220727/pozhar-1805409421.html
На трассе во Франции загорелся автобус с гражданами Молдавии
На трассе во Франции загорелся автобус с гражданами Молдавии - РИА Новости, 27.07.2022
На трассе во Франции загорелся автобус с гражданами Молдавии
На трассе во Франции загорелся автобус, перевозивший из Португалии граждан Молдавии, жертв удалось избежать, сообщили в среду в Министерстве иностранных дел и... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:14
2022-07-27T18:14
2022-07-27T18:15
в мире
франция
молдавия
париж
красный крест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754229195_0:200:2850:1803_1920x0_80_0_0_89fd7bb4912aad9bf7911ff20e370df2.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. На трассе во Франции загорелся автобус, перевозивший из Португалии граждан Молдавии, жертв удалось избежать, сообщили в среду в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики.Автобус загорелся в коммуне Брон во Франции, в салоне находилось более 60 граждан Молдавии, они возвращались на родину."Французские власти сообщили, что в результате аварии 62 молдавских гражданина не пострадали. Наша дипломатическая миссия в Париже связалась с местной префектурой и отделением Красного Креста в данном регионе, чтобы обеспечить соотечественникам место для проживания, а также предоставить предметы первой необходимости", - отмечается в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавского МИДа.В ведомстве сообщили, что все пассажиры были размещены в местной гимназии. В то же время транспортная компания, выполнявшая данный рейс, предоставила другой автобус, который отправился из Румынии во Францию. Сейчас молдавские граждане находятся в безопасности.
https://ria.ru/20220727/demokratiya-1805328461.html
франция
молдавия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754229195_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f06c180906f9458eb41f92d2929a3ae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, молдавия, париж, красный крест
18:14 27.07.2022 (обновлено: 18:15 27.07.2022)
На трассе во Франции загорелся автобус с гражданами Молдавии
Автобус с гражданами Молдавии загорелся на трассе во Франции, все пассажиры спасены