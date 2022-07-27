https://ria.ru/20220727/pozhar-1805388435.html

В подмосковном Раменском загорелась детская площадка

В подмосковном Раменском загорелась детская площадка - РИА Новости, 27.07.2022

В подмосковном Раменском загорелась детская площадка

Детская площадка загорелась на площади порядка 25 квадратных метров в подмосковном Раменском, в качестве основной версии ЧП рассматривается поджог, рассказал... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:10

2022-07-27T17:10

2022-07-27T17:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Детская площадка загорелась на площади порядка 25 квадратных метров в подмосковном Раменском, в качестве основной версии ЧП рассматривается поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит пожар на детской площадке во дворе дома № 3 на улице Октябрьская на площади 25 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что основная причина пожара – умышленный поджог.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, в 14.30 пожар удалось локализовать на площади 25 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220727/deti-1805355759.html

московская область (подмосковье)

раменское

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменское