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В подмосковном Раменском загорелась детская площадка - РИА Новости, 27.07.2022
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В подмосковном Раменском загорелась детская площадка
В подмосковном Раменском загорелась детская площадка - РИА Новости, 27.07.2022
В подмосковном Раменском загорелась детская площадка
Детская площадка загорелась на площади порядка 25 квадратных метров в подмосковном Раменском, в качестве основной версии ЧП рассматривается поджог, рассказал... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:10
2022-07-27T17:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
раменское
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Детская площадка загорелась на площади порядка 25 квадратных метров в подмосковном Раменском, в качестве основной версии ЧП рассматривается поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит пожар на детской площадке во дворе дома № 3 на улице Октябрьская на площади 25 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что основная причина пожара – умышленный поджог.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, в 14.30 пожар удалось локализовать на площади 25 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220727/deti-1805355759.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменское
17:10 27.07.2022
 
В подмосковном Раменском загорелась детская площадка

МЧС: детская площадка загорелась в подмосковном Раменском, пострадавших нет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожарный рядом с возгоранием
Пожарный рядом с возгоранием - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожарный рядом с возгоранием. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Детская площадка загорелась на площади порядка 25 квадратных метров в подмосковном Раменском, в качестве основной версии ЧП рассматривается поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит пожар на детской площадке во дворе дома № 3 на улице Октябрьская на площади 25 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что основная причина пожара – умышленный поджог.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, в 14.30 пожар удалось локализовать на площади 25 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Раменское
 
 
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