https://ria.ru/20220727/porty-1805323273.html

В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновилась работа

В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновилась работа - РИА Новости, 27.07.2022

В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновилась работа

Три черноморских порта "Одесса", "Черноморск" и "Южный" восстановили работу, готовятся принимать и отправлять корабли с агропродукцией на фоне "продуктовой... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:54

2022-07-27T13:54

2022-07-27T13:54

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Три черноморских порта "Одесса", "Черноморск" и "Южный" восстановили работу, готовятся принимать и отправлять корабли с агропродукцией на фоне "продуктовой сделки", сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины."В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.Предстоит еще выполнить "хлопотную работу", которая заключается в определении безопасных путей движения судов, отметили в ВМС."Военные и гражданские специалисты производят поиск подводных объектов и устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства", - сообщает пресс-служба.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что "первое судно с зерном скоро покинет украинский порт".

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/zerno-1805274673.html

https://ria.ru/20220726/ukraina-1805042747.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хулуси акар, украина, россия, турция, оон, в мире