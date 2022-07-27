Рейтинг@Mail.ru
В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновилась работа - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/porty-1805323273.html
В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновилась работа
В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновилась работа - РИА Новости, 27.07.2022
В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновилась работа
Три черноморских порта "Одесса", "Черноморск" и "Южный" восстановили работу, готовятся принимать и отправлять корабли с агропродукцией на фоне "продуктовой... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:54
2022-07-27T13:54
хулуси акар
украина
россия
турция
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150734/42/1507344246_0:217:3600:2242_1920x0_80_0_0_b379fbc75b4a0ba0bf1b920092e05a52.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Три черноморских порта "Одесса", "Черноморск" и "Южный" восстановили работу, готовятся принимать и отправлять корабли с агропродукцией на фоне "продуктовой сделки", сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины."В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.Предстоит еще выполнить "хлопотную работу", которая заключается в определении безопасных путей движения судов, отметили в ВМС."Военные и гражданские специалисты производят поиск подводных объектов и устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства", - сообщает пресс-служба.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что "первое судно с зерном скоро покинет украинский порт".
https://radiosputnik.ria.ru/20220727/zerno-1805274673.html
https://ria.ru/20220726/ukraina-1805042747.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150734/42/1507344246_162:0:3438:2457_1920x0_80_0_0_4e9db5a0fc7f66ca8beada6e4c5f4404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хулуси акар, украина, россия, турция, оон, в мире
13:54 27.07.2022
 
В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновилась работа

В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" начали формировать караваны

© Depositphotos / karnizzТоварные вагоны в Одесском порту
Товарные вагоны в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Depositphotos / karnizz
Товарные вагоны в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Три черноморских порта "Одесса", "Черноморск" и "Южный" восстановили работу, готовятся принимать и отправлять корабли с агропродукцией на фоне "продуктовой сделки", сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.
"В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Грузовое судно в порту - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
11:45В мире
СМИ: первый сухогруз с украинским зерном может покинуть порт на этой неделе
Предстоит еще выполнить "хлопотную работу", которая заключается в определении безопасных путей движения судов, отметили в ВМС.
"Военные и гражданские специалисты производят поиск подводных объектов и устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства", - сообщает пресс-служба.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что "первое судно с зерном скоро покинет украинский порт".
Краны в порту - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:44
Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины
 
Хулуси АкарУкраинаРоссияТурцияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала