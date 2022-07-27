В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновилась работа
В портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" начали формировать караваны
© Depositphotos / karnizzТоварные вагоны в Одесском порту
© Depositphotos / karnizz
Товарные вагоны в Одесском порту. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Три черноморских порта "Одесса", "Черноморск" и "Южный" восстановили работу, готовятся принимать и отправлять корабли с агропродукцией на фоне "продуктовой сделки", сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.
"В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Предстоит еще выполнить "хлопотную работу", которая заключается в определении безопасных путей движения судов, отметили в ВМС.
"Военные и гражданские специалисты производят поиск подводных объектов и устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства", - сообщает пресс-служба.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что "первое судно с зерном скоро покинет украинский порт".