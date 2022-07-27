https://ria.ru/20220727/porazhenie-1805218147.html

Политолог назвал смягчение санкций против России поражением Запада

Политолог назвал смягчение санкций против России поражением Запада - РИА Новости, 27.07.2022

Политолог назвал смягчение санкций против России поражением Запада

Решение Евросоюза ослабить санкции против российских финансовых структур представляет собой политическое поражение Запада, которое никто не хочет признавать,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T02:32

2022-07-27T02:32

2022-07-27T02:32

в мире

россия

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КАРАКАС, 27 июл - РИА Новости. Решение Евросоюза ослабить санкции против российских финансовых структур представляет собой политическое поражение Запада, которое никто не хочет признавать, заявил РИА Новости эксперт по политическим коммуникациям Орландо Ромеро.Евросоюз 21 июля утвердил решение о принципиальном исключении из санкционных ограничений всех сделок, касающихся торговли продовольствием и удобрениями, в том числе в части размораживания для этой цели заблокированных ранее активов ряда российских банков."Это показатель того, что конфликт на Украине больше не является приоритетом, общим делом всех западных стран или, по крайней мере, стран, входящих в Организацию Североатлантического договора (НАТО)", — добавил Ромеро, профессор в области управления коммуникациями.Энергетический кризис, возникший в результате антироссийских санкций, также вынуждает США и их союзников смягчать ограничения в отношении других стран, в частности Венесуэлы, добавил собеседник агентства."Случай Венесуэлы является наиболее показательным - Соединенным Штатам пришлось умерить свою империалистическую политику, чтобы попытаться получить доступ к невозобновляемым источникам энергии, таким как нефть, газ и другие", — отметил Ромеро.США в мае объявили о частичной отмене санкций, которые действовали в отношении государственной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) с 2017 года. Впервые за пять лет минфин США выдал ограниченную лицензию, позволяющую американской нефтяной компании Chevron вести переговоры о потенциальной будущей работе в Венесуэле.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/sanktsii-1805170765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия