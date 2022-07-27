https://ria.ru/20220727/poisk-1805239253.html

В Оренбургской области ищут ребенка с диагнозом ДЦП

В Оренбургской области ищут ребенка с диагнозом ДЦП - РИА Новости, 27.07.2022

В Оренбургской области ищут ребенка с диагнозом ДЦП

Сотрудники полиции из четырех районов Оренбургской области присоединились к поискам пропавшего шестилетнего мальчика с диагнозом "ДЦП", которого ищут третьи... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:34

2022-07-27T09:34

2022-07-27T09:34

происшествия

александр бастрыкин

оренбургская область

россия

новосергиевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции из четырех районов Оренбургской области присоединились к поискам пропавшего шестилетнего мальчика с диагнозом "ДЦП", которого ищут третьи сутки, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.Ранее полиция информировала, что шестилетний мальчик с ДЦП, проживающий в селе Ахмерово Новосергиевского района, 24 июля вечером ушел из дома и пропал. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Оренбургскую область специалистов из Москвы для помощи в поисках потерявшегося ребенка-инвалида.Сообщалось, что на вторые сутки в поиске ребенка участвовали более двухсот полицейских, спасателей, следователей, волонтеров и местных жителей. Они обследовали семь водоемов и семь населенных пунктов.В пресс-службе МВД по региону РИА Новости уточнили, что в поисках мальчика уже задействованы более 300 человек.

https://ria.ru/20220707/rebenok-1800904524.html

https://ria.ru/20220629/podrostok-1798896576.html

оренбургская область

россия

новосергиевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, оренбургская область, россия, новосергиевский район, следственный комитет россии (ск рф)