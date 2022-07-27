Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области ищут ребенка с диагнозом ДЦП - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/poisk-1805239253.html
В Оренбургской области ищут ребенка с диагнозом ДЦП
В Оренбургской области ищут ребенка с диагнозом ДЦП - РИА Новости, 27.07.2022
В Оренбургской области ищут ребенка с диагнозом ДЦП
Сотрудники полиции из четырех районов Оренбургской области присоединились к поискам пропавшего шестилетнего мальчика с диагнозом "ДЦП", которого ищут третьи... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:34
2022-07-27T09:34
происшествия
александр бастрыкин
оренбургская область
россия
новосергиевский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
УФА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции из четырех районов Оренбургской области присоединились к поискам пропавшего шестилетнего мальчика с диагнозом "ДЦП", которого ищут третьи сутки, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.Ранее полиция информировала, что шестилетний мальчик с ДЦП, проживающий в селе Ахмерово Новосергиевского района, 24 июля вечером ушел из дома и пропал. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Оренбургскую область специалистов из Москвы для помощи в поисках потерявшегося ребенка-инвалида.Сообщалось, что на вторые сутки в поиске ребенка участвовали более двухсот полицейских, спасателей, следователей, волонтеров и местных жителей. Они обследовали семь водоемов и семь населенных пунктов.В пресс-службе МВД по региону РИА Новости уточнили, что в поисках мальчика уже задействованы более 300 человек.
https://ria.ru/20220707/rebenok-1800904524.html
https://ria.ru/20220629/podrostok-1798896576.html
оренбургская область
россия
новосергиевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр бастрыкин, оренбургская область, россия, новосергиевский район, следственный комитет россии (ск рф)
09:34 27.07.2022
 
В Оренбургской области ищут ребенка с диагнозом ДЦП

В Оренбургской области ищут шестилетнего мальчика с диагнозом ДЦП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции из четырех районов Оренбургской области присоединились к поискам пропавшего шестилетнего мальчика с диагнозом "ДЦП", которого ищут третьи сутки, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
Ранее полиция информировала, что шестилетний мальчик с ДЦП, проживающий в селе Ахмерово Новосергиевского района, 24 июля вечером ушел из дома и пропал. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Оренбургскую область специалистов из Москвы для помощи в поисках потерявшегося ребенка-инвалида.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 12:50
Пропавшего в Воронеже десятилетнего мальчика нашли в центре города
Сообщалось, что на вторые сутки в поиске ребенка участвовали более двухсот полицейских, спасателей, следователей, волонтеров и местных жителей. Они обследовали семь водоемов и семь населенных пунктов.
"В настоящее время в Новосергиевский район прибыли сотрудники полиции из Ташлинского, Александровского, Грачевского, Шарлыкского районов. На данный момент обследование территорий результата не принесли. Поиски продолжаются", - сообщает областная полиция в среду.
В пресс-службе МВД по региону РИА Новости уточнили, что в поисках мальчика уже задействованы более 300 человек.
Поиски пропавшего подростка в Арсеньеве, Приморский край
29 июня, 05:32
Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинОренбургская областьРоссияНовосергиевский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала