В Оренбургской области ищут ребенка с диагнозом ДЦП
В Оренбургской области ищут шестилетнего мальчика с диагнозом ДЦП
Полицейский. Архивное фото
УФА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции из четырех районов Оренбургской области присоединились к поискам пропавшего шестилетнего мальчика с диагнозом "ДЦП", которого ищут третьи сутки, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
Ранее полиция информировала, что шестилетний мальчик с ДЦП, проживающий в селе Ахмерово Новосергиевского района, 24 июля вечером ушел из дома и пропал. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Оренбургскую область специалистов из Москвы для помощи в поисках потерявшегося ребенка-инвалида.
Сообщалось, что на вторые сутки в поиске ребенка участвовали более двухсот полицейских, спасателей, следователей, волонтеров и местных жителей. Они обследовали семь водоемов и семь населенных пунктов.
"В настоящее время в Новосергиевский район прибыли сотрудники полиции из Ташлинского, Александровского, Грачевского, Шарлыкского районов. На данный момент обследование территорий результата не принесли. Поиски продолжаются", - сообщает областная полиция в среду.
В пресс-службе МВД по региону РИА Новости уточнили, что в поисках мальчика уже задействованы более 300 человек.
29 июня, 05:32Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим