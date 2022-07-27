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Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с - РИА Новости, 28.07.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с - РИА Новости, 28.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с
В ближайший час и до конца суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-27T19:35
2022-07-28T14:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В ближайший час и до конца суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода
19:35 27.07.2022 (обновлено: 14:57 28.07.2022)
 

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В ближайший час и до конца суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыПогода
 
 
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