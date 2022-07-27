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Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с - РИА Новости, 28.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с
В ближайший час и до конца суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-27T19:35
2022-07-27T19:35
2022-07-28T14:57
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В ближайший час и до конца суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220726/dozhd-1805129581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода