https://ria.ru/20220727/pogoda-1805592226.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с - РИА Новости, 28.07.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с усилением ветра до 20 м/с

В ближайший час и до конца суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-27T19:35

2022-07-27T19:35

2022-07-28T14:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

погода

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В ближайший час и до конца суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток местами ожидаются сильный ливень, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220726/dozhd-1805129581.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода