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В Московском метеобюро рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 27.07.2022
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В Московском метеобюро рассказали о погоде в выходные
В Московском метеобюро рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 27.07.2022
В Московском метеобюро рассказали о погоде в выходные
В выходные дни в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди и не выше плюс 24 градусов, но можно будет продолжать купальный сезон, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:22
2022-07-27T11:35
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общество
погода
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В выходные дни в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди и не выше плюс 24 градусов, но можно будет продолжать купальный сезон, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погоду будет определять область относительно повышенного давления, потому что завтра нас будет пересекать холодный атмосферный фронт. Завтра наиболее неблагоприятная погода, в пятницу она будет улучшаться. В выходные дни местами локальные кратковременные дожди, от небольших до умеренных", - рассказала Позднякова."Температура воздуха будет пониже, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Преобладающая температура в Москве в ночные и утренние часы плюс 13 - плюс 15, по области возможно понижение до плюс 10 градусов. Дневная температура в Москве плюс 22 - плюс 24, по области - плюс 20 - плюс 25. Если сейчас температура воздуха в столичном регионе превышает климатическую норму на 2-3 градуса, то в выходные дни температурный фон будет ниже нормы на 1,5-2 градуса", - сообщила она.Синоптик отметила, что погода будет вполне комфортная для того, чтобы отдыхать. "И вода в водоемах Москвы за эти жаркие дни прогрелась, так что можно будет продолжать купальный сезон", - добавила она.
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москва, общество, погода, россия
11:22 27.07.2022 (обновлено: 11:35 27.07.2022)
 
В Московском метеобюро рассказали о погоде в выходные

В Москве в выходные ожидаются локальные кратковременные дожди и не выше плюс 24 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди гуляют на Красной площади в Москве
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди гуляют на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В выходные дни в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди и не выше плюс 24 градусов, но можно будет продолжать купальный сезон, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погоду будет определять область относительно повышенного давления, потому что завтра нас будет пересекать холодный атмосферный фронт. Завтра наиболее неблагоприятная погода, в пятницу она будет улучшаться. В выходные дни местами локальные кратковременные дожди, от небольших до умеренных", - рассказала Позднякова.
"Температура воздуха будет пониже, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Преобладающая температура в Москве в ночные и утренние часы плюс 13 - плюс 15, по области возможно понижение до плюс 10 градусов. Дневная температура в Москве плюс 22 - плюс 24, по области - плюс 20 - плюс 25. Если сейчас температура воздуха в столичном регионе превышает климатическую норму на 2-3 градуса, то в выходные дни температурный фон будет ниже нормы на 1,5-2 градуса", - сообщила она.
Синоптик отметила, что погода будет вполне комфортная для того, чтобы отдыхать. "И вода в водоемах Москвы за эти жаркие дни прогрелась, так что можно будет продолжать купальный сезон", - добавила она.
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