https://ria.ru/20220727/podrostki-1805349619.html

Свыше четырех тысяч подростков трудоустроились этим летом в Приморье

Свыше четырех тысяч подростков трудоустроились этим летом в Приморье - РИА Новости, 27.07.2022

Свыше четырех тысяч подростков трудоустроились этим летом в Приморье

Приморский центр занятости населения в этом году помог найти временную работу на период летних каникул 4372 школьникам, сообщает правительство Приморского края. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:23

2022-07-27T15:23

2022-07-27T15:25

общество

дальнегорск

россия

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_3eebdfe2c15084a90e45d3e9defd48d5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Приморский центр занятости населения в этом году помог найти временную работу на период летних каникул 4372 школьникам, сообщает правительство Приморского края."Подростки трудятся вожатыми, музыкальными руководителями, учениками слесаря по ремонту автомобилей, садовниками в разных организациях края. Так, отделение центра занятости населения в Дальнегорске помогло трудоустроить ребят на предприятие ООО "Дальнегорский ГОК". Там школьники убирают территорию и занимаются другими легкими хозяйственными работами", - говорится в сообщении.ГОК трудоустраивает школьников на лето уже второй год. Прошлый был пилотным, и, по словам руководства предприятия, результаты превзошли все ожидания. Кадровые специалисты отмечают, что специализированных знаний для трудоустройства на лето от школьников не требуется, главное – желание работать. В соответствии с российским законодательством дети до 16 лет могут работать до пяти часов в день, или 24 часа в неделю, а старше этого возраста – не более семи часов в день, или 35 часов в неделю. Помимо зарплаты ребята получают материальную поддержку от Приморского центра занятости населения – это 1800 рублей в месяц."Для ребят это отличная возможность получить первые профессиональные навыки, саморазвитие, улучшить материальное положение. Работодатели же выполняют важную социальную миссию – помогают подросткам получить первый опыт трудовой деятельности и сформировать ответственное отношение к жизни", – приводят власти слова министра профессионального образования и занятости населения края Сергея Дубовицкого.В регионе действует государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является сокращение безработицы, максимальное использование трудового потенциала местных жителей, снижение напряженности на рынке труда Приморья, улучшение демографической ситуации в крае за счет роста миграционного притока трудовых ресурсов, реализация мер по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, привлечение квалифицированных трудовых ресурсов в регион.

https://ria.ru/20220726/vyplaty-1804962968.html

https://ria.ru/20220726/primore-1804728098.html

дальнегорск

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дальнегорск, россия, приморский край