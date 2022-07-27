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Более 86 миллионов рублей переплат за ЖКУ вернули жителям Подмосковья
Более 86 миллионов рублей переплат за ЖКУ вернули жителям Подмосковья - РИА Новости, 27.07.2022
Более 86 миллионов рублей переплат за ЖКУ вернули жителям Подмосковья
Более 86 миллионов рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги вернули жителям Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:25
2022-07-27T13:25
2022-07-27T13:25
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Более 86 миллионов рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги вернули жителям Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья."По результатам работы Госжилинспекции Подмосковья с начала года жителям области вернули 86 миллионов 478 тысяч рублей, неправомерно начисленных за жилищно-коммунальные услуги в 18 округах. В июне сумма возврата превысила два миллиона, и практически все они пришлись на отопление в Балашихе. А первенство по величине сумм перерасчетов с начала года удерживают Ленинский, Красногорск и Егорьевск", - сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.Она добавила, что почти 79 миллионов рублей переплаты вернулись жителям 10 городских округов по графе отопление. Лидерами стали городской округи Красногорск – 25,7 миллионов, Красногорск – 24, 8 миллионов рубле, а также Егорьевска – 24 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220225/zhkkh-1775097837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, жкх, госжилинспекция, балашиха, красногорск