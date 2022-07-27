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Более 86 миллионов рублей переплат за ЖКУ вернули жителям Подмосковья - РИА Новости, 27.07.2022
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Новости Подмосковья
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Более 86 миллионов рублей переплат за ЖКУ вернули жителям Подмосковья
Более 86 миллионов рублей переплат за ЖКУ вернули жителям Подмосковья - РИА Новости, 27.07.2022
Более 86 миллионов рублей переплат за ЖКУ вернули жителям Подмосковья
Более 86 миллионов рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги вернули жителям Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:25
2022-07-27T13:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
жкх
госжилинспекция
балашиха
красногорск
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Более 86 миллионов рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги вернули жителям Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья."По результатам работы Госжилинспекции Подмосковья с начала года жителям области вернули 86 миллионов 478 тысяч рублей, неправомерно начисленных за жилищно-коммунальные услуги в 18 округах. В июне сумма возврата превысила два миллиона, и практически все они пришлись на отопление в Балашихе. А первенство по величине сумм перерасчетов с начала года удерживают Ленинский, Красногорск и Егорьевск", - сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.Она добавила, что почти 79 миллионов рублей переплаты вернулись жителям 10 городских округов по графе отопление. Лидерами стали городской округи Красногорск – 25,7 миллионов, Красногорск – 24, 8 миллионов рубле, а также Егорьевска – 24 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220225/zhkkh-1775097837.html
московская область (подмосковье)
балашиха
красногорск
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московская область (подмосковье), общество, жкх, госжилинспекция, балашиха, красногорск
13:25 27.07.2022
 

Более 86 миллионов рублей переплат за ЖКУ вернули жителям Подмосковья

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Более 86 миллионов рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги вернули жителям Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.
"По результатам работы Госжилинспекции Подмосковья с начала года жителям области вернули 86 миллионов 478 тысяч рублей, неправомерно начисленных за жилищно-коммунальные услуги в 18 округах. В июне сумма возврата превысила два миллиона, и практически все они пришлись на отопление в Балашихе. А первенство по величине сумм перерасчетов с начала года удерживают Ленинский, Красногорск и Егорьевск", - сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
Она добавила, что почти 79 миллионов рублей переплаты вернулись жителям 10 городских округов по графе отопление. Лидерами стали городской округи Красногорск – 25,7 миллионов, Красногорск – 24, 8 миллионов рубле, а также Егорьевска – 24 миллиона рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоЖКХГосжилинспекцияБалашихаКрасногорск
 
 
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