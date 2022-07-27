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В Подольске восстановят подземный переход, законсервированный в 90-х годах
В Подольске восстановят подземный переход, законсервированный в 90-х годах - РИА Новости, 27.07.2022
В Подольске восстановят подземный переход, законсервированный в 90-х годах
Подземный пешеходный переход законсервированный в 90-ых годах реконструируют в городском округе Подольск Московской области, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:38
2022-07-27T13:38
2022-07-27T13:38
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Подземный пешеходный переход законсервированный в 90-ых годах реконструируют в городском округе Подольск Московской области, сообщил журналистам глава муниципалитета Дмитрий Жариков."Знаю, что это очень важный объект. Подольчане ждали этого долгие годы – с 90-ых он был законсервирован. Чтобы попасть на другую сторону улицы нужно сделать огромный крюк или переходить дорогу в неположенном месте", - рассказал Жариков.Работы начнутся в начале августа. Подземный пешеходный переход с четырьмя входными павильонами протянется на 58 метров. После реконструкции для удобства граждан будут предусмотрены все необходимые удобства, включая подъемник для маломобильных групп населения.
https://ria.ru/20220527/podmoskove-1791217577.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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