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В Подольске восстановят подземный переход, законсервированный в 90-х годах - РИА Новости, 27.07.2022
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https://ria.ru/20220727/perekhod-1805316791.html
В Подольске восстановят подземный переход, законсервированный в 90-х годах
В Подольске восстановят подземный переход, законсервированный в 90-х годах - РИА Новости, 27.07.2022
В Подольске восстановят подземный переход, законсервированный в 90-х годах
Подземный пешеходный переход законсервированный в 90-ых годах реконструируют в городском округе Подольск Московской области, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:38
2022-07-27T13:38
новости подмосковья
общество
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Подземный пешеходный переход законсервированный в 90-ых годах реконструируют в городском округе Подольск Московской области, сообщил журналистам глава муниципалитета Дмитрий Жариков."Знаю, что это очень важный объект. Подольчане ждали этого долгие годы – с 90-ых он был законсервирован. Чтобы попасть на другую сторону улицы нужно сделать огромный крюк или переходить дорогу в неположенном месте", - рассказал Жариков.Работы начнутся в начале августа. Подземный пешеходный переход с четырьмя входными павильонами протянется на 58 метров. После реконструкции для удобства граждан будут предусмотрены все необходимые удобства, включая подъемник для маломобильных групп населения.
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общество, подольск, московская область (подмосковье)
13:38 27.07.2022
 

В Подольске восстановят подземный переход, законсервированный в 90-х годах

© Фото : Администрация городского округа ПодольскПодземный переход на улице Комсомольской в Подольске реконструируют
Подземный переход на улице Комсомольской в Подольске реконструируют - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Администрация городского округа Подольск
Подземный переход на улице Комсомольской в Подольске реконструируют
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Подземный пешеходный переход законсервированный в 90-ых годах реконструируют в городском округе Подольск Московской области, сообщил журналистам глава муниципалитета Дмитрий Жариков.
"Знаю, что это очень важный объект. Подольчане ждали этого долгие годы – с 90-ых он был законсервирован. Чтобы попасть на другую сторону улицы нужно сделать огромный крюк или переходить дорогу в неположенном месте", - рассказал Жариков.
Работы начнутся в начале августа. Подземный пешеходный переход с четырьмя входными павильонами протянется на 58 метров. После реконструкции для удобства граждан будут предусмотрены все необходимые удобства, включая подъемник для маломобильных групп населения.
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