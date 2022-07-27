https://ria.ru/20220727/pelosi-1805464698.html

Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань

Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань - РИА Новости, 27.07.2022

Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань

В Белом доме считают, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вправе сама решать, ехать ли ей на Тайвань, и не знают, определилась ли она с визитом,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:45

2022-07-27T23:45

2022-07-27T23:53

тайвань

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нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. В Белом доме считают, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вправе сама решать, ехать ли ей на Тайвань, и не знают, определилась ли она с визитом, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Поездка чревата новыми трениями с Китайской Народной Республикой, где считают Тайвань своей частью и не скрывают недовольства контактами островной администрации с США."Я не видел никакого решения. Мы не видели никаких заявлений. Право решать целиком за спикером", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.По его словам, задача оборонно-политического истеблишмента заключается в том, чтобы снабдить Пелоси всей необходимой информацией и аналитикой для принятия оптимального решения.Представители администрации США ранее давали понять, что считают нежелательной поездку Пелоси, в которую она приглашает коллег-конгрессменов.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тайвань, сша, нэнси пелоси, администрация президента сша, в мире