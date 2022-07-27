https://ria.ru/20220727/pelosi-1805464698.html
Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань
Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань - РИА Новости, 27.07.2022
Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань
В Белом доме считают, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вправе сама решать, ехать ли ей на Тайвань, и не знают, определилась ли она с визитом,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:45
2022-07-27T23:45
2022-07-27T23:53
тайвань
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нэнси пелоси
администрация президента сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. В Белом доме считают, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вправе сама решать, ехать ли ей на Тайвань, и не знают, определилась ли она с визитом, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Поездка чревата новыми трениями с Китайской Народной Республикой, где считают Тайвань своей частью и не скрывают недовольства контактами островной администрации с США."Я не видел никакого решения. Мы не видели никаких заявлений. Право решать целиком за спикером", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.По его словам, задача оборонно-политического истеблишмента заключается в том, чтобы снабдить Пелоси всей необходимой информацией и аналитикой для принятия оптимального решения.Представители администрации США ранее давали понять, что считают нежелательной поездку Пелоси, в которую она приглашает коллег-конгрессменов.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, сша, нэнси пелоси, администрация президента сша, в мире
23:45 27.07.2022 (обновлено: 23:53 27.07.2022)
Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань
Белый дом: право решать ехать ли на Тайвань целиком за спикером Нэнси Пелоси
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. В Белом доме считают, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вправе сама решать, ехать ли ей на Тайвань, и не знают, определилась ли она с визитом, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Поездка чревата новыми трениями с Китайской Народной Республикой, где считают Тайвань
своей частью и не скрывают недовольства контактами островной администрации с США
.
"Я не видел никакого решения. Мы не видели никаких заявлений. Право решать целиком за спикером", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.
По его словам, задача оборонно-политического истеблишмента заключается в том, чтобы снабдить Пелоси всей необходимой информацией и аналитикой для принятия оптимального решения.
Представители администрации США ранее давали понять, что считают нежелательной поездку Пелоси, в которую она приглашает коллег-конгрессменов.