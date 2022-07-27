Рейтинг@Mail.ru
Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/pelosi-1805464698.html
Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань
Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань - РИА Новости, 27.07.2022
Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань
В Белом доме считают, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вправе сама решать, ехать ли ей на Тайвань, и не знают, определилась ли она с визитом,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:45
2022-07-27T23:53
тайвань
сша
нэнси пелоси
администрация президента сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_498328fee4c2a15b693f4f5f33dd6d8e.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. В Белом доме считают, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вправе сама решать, ехать ли ей на Тайвань, и не знают, определилась ли она с визитом, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Поездка чревата новыми трениями с Китайской Народной Республикой, где считают Тайвань своей частью и не скрывают недовольства контактами островной администрации с США."Я не видел никакого решения. Мы не видели никаких заявлений. Право решать целиком за спикером", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.По его словам, задача оборонно-политического истеблишмента заключается в том, чтобы снабдить Пелоси всей необходимой информацией и аналитикой для принятия оптимального решения.Представители администрации США ранее давали понять, что считают нежелательной поездку Пелоси, в которую она приглашает коллег-конгрессменов.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4cd7e6422f51d2d00d83d584bad2b68d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, сша, нэнси пелоси, администрация президента сша, в мире
23:45 27.07.2022 (обновлено: 23:53 27.07.2022)
 
Белый дом считает, что Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань

Белый дом: право решать ехать ли на Тайвань целиком за спикером Нэнси Пелоси

© AP Photo / Susan Walsh Нэнси Пелоси
 Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. В Белом доме считают, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вправе сама решать, ехать ли ей на Тайвань, и не знают, определилась ли она с визитом, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Поездка чревата новыми трениями с Китайской Народной Республикой, где считают Тайвань своей частью и не скрывают недовольства контактами островной администрации с США.
"Я не видел никакого решения. Мы не видели никаких заявлений. Право решать целиком за спикером", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.
По его словам, задача оборонно-политического истеблишмента заключается в том, чтобы снабдить Пелоси всей необходимой информацией и аналитикой для принятия оптимального решения.
Представители администрации США ранее давали понять, что считают нежелательной поездку Пелоси, в которую она приглашает коллег-конгрессменов.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 08:00
И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
 
ТайваньСШАНэнси ПелосиАдминистрация президента СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала