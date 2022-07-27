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CNN: Белый дом предупредил Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань - РИА Новости, 27.07.2022
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CNN: Белый дом предупредил Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань
CNN: Белый дом предупредил Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань - РИА Новости, 27.07.2022
CNN: Белый дом предупредил Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань
Администрация президента США Джо Байдена за кулисами работает над тем, чтобы убедить спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в том, что ее возможный... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T07:42
2022-07-27T07:44
в мире
китай
тайвань
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена за кулисами работает над тем, чтобы убедить спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в том, что ее возможный визит на Тайвань сопряжен с риском, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.Согласно осведомленным источникам, должностные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали спикера о напряженности в регионе, где находится Тайвань. На этой встрече также присутствовали представители Белого дома.Источники утверждают, что надеются убедить Пелоси в рискованности поездки, не говоря ей напрямую не ехать. Администрация не планирует официально запрещать визит, отмечает телеканал.В Белом доме обеспокоены возможностью того, что КНР может попытаться объявить бесполетную зону над Тайванем, хотя должностные лица признают малую вероятность такого развития событий. По их мнению, более вероятно активизация Пекином полетов над провозглашенной Тайванем зоной ПВО.
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в мире, китай, тайвань
07:42 27.07.2022 (обновлено: 07:44 27.07.2022)
 
CNN: Белый дом предупредил Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань

CNN: Белый дом пытается разъяснить Пелоси риски при ее возможном визите на Тайвань

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена за кулисами работает над тем, чтобы убедить спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в том, что ее возможный визит на Тайвань сопряжен с риском, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
"Должностные лица администрации Байдена работают над тем, чтобы в ходе встреч с Пелоси и ее командой разъяснить потенциальные риски визита", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно осведомленным источникам, должностные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали спикера о напряженности в регионе, где находится Тайвань. На этой встрече также присутствовали представители Белого дома.
Источники утверждают, что надеются убедить Пелоси в рискованности поездки, не говоря ей напрямую не ехать. Администрация не планирует официально запрещать визит, отмечает телеканал.
В Белом доме обеспокоены возможностью того, что КНР может попытаться объявить бесполетную зону над Тайванем, хотя должностные лица признают малую вероятность такого развития событий. По их мнению, более вероятно активизация Пекином полетов над провозглашенной Тайванем зоной ПВО.
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