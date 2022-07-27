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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из "Града" - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/panteleymonovka-1805268642.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из "Града"
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из "Града" - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив 5 ракет из РСЗО "Град" и 14 снарядов калибрами 155 и 125... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:30
2022-07-27T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
пантелеймоновка (горловский район)
днр
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив 5 ракет из РСЗО "Град" и 14 снарядов калибрами 155 и 125 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка - город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 125 миллиметров; 10:40 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 125 миллиметров; 10:40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять ракет из РСЗО; 10:55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220727/yasinovataya-1805242414.html
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, пантелеймоновка (горловский район), днр, украина
11:30 27.07.2022 (обновлено: 11:39 27.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из "Града"

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке пять ракет из "Града"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив 5 ракет из РСЗО "Град" и 14 снарядов калибрами 155 и 125 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка - город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 125 миллиметров; 10:40 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 125 миллиметров; 10:40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять ракет из РСЗО; 10:55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Разбитое окно в доме в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
09:52Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПантелеймоновка (Горловский район)ДНРУкраина
 
 
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