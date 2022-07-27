МИД ДНР намерен требовать от ООН осуждения поставок оружия Украине
Глава МИД ДНР Никонорова намерена требовать от ООН осуждения поставок оружия Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной республики Наталья Никонорова сообщила журналистам о намерении обратиться к уполномоченному Верховного комиссара ООН по правам человека и в Совет Безопасности ООН с требованием осудить поставки вооружения Украине, которые осуществляют западные страны.
"Страны Запада не просто выборочно применяют право к отдельным государствам, но и еще живут в некоторой выборочной реальности: не замечают детей, которые гибнут от снарядов, присылаемых теми самыми странами Запада. Резолюция конференции (конференция, приуроченная ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе – ред.) будет опубликована на сайте (министерства иностранных дел ДНР – ред.), она будет направлена всем нашим представительским центрам, она будет направлена всем международным организациям гуманитарным, в частности тем, которые занимаются защитой прав детей. Мы говорим о Международном Комитете Красного креста, об уполномоченном Верховного комиссара по правам человека ООН, в Совет безопасности ООН. Попросим содействия у МИД РФ для распространения среди всех участников ООН", - заявила Никонорова на конференции.
Глава МИД ДНР рассказала, какие именно вопросы будут затрагиваться в документе.
"В первую очередь мы требуем осудить поставки вооружения Украине, потому что именно из этого вооружения убивают наших детей и наших гражданских жителей. Второе - прекратить закрывать глаза на ту правду, которая тут происходит, на гибель гражданских людей. Мы будем требовать защитить наши права, и, насколько это возможно, воспринимать реальность с обеих сторон",- сказала Никонорова.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.