https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805244042.html

Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России

Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России - РИА Новости, 27.07.2022

Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России

Контрабанда оружия с Украины и торговля на черном рынке создают угрозу и для России, и для Туркменистана, заявил в среду генеральный прокурор России Игорь... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:58

2022-07-27T09:58

2022-07-27T09:58

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алексей резников

виталий киселев

европа

луганская народная республика

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АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Контрабанда оружия с Украины и торговля на черном рынке создают угрозу и для России, и для Туркменистана, заявил в среду генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с министром обороны Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым."На состоявшемся в прошлом месяце в Минске заседании координационного совета генеральных прокуроров СНГ я довел до коллег обеспокоенность бесконтрольным оборотом оружия на Украине, его контрабандой и открытой торговлей на черном рынке. Это представляет серьезные угрозы для наших стран и требует совместных скоординированных действий", - сказал Краснов на встрече с Гундогдыевым.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел.Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.Между тем участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал РИА Новости, что украинская разведка работает с преступными группами и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке"Среди покупателей есть неонацисты и джихадисты в Европе, отмечал со своей стороны помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей резников, виталий киселев, европа, луганская народная республика