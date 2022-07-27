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Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России - РИА Новости, 27.07.2022
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Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России
Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России - РИА Новости, 27.07.2022
Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России
Контрабанда оружия с Украины и торговля на черном рынке создают угрозу и для России, и для Туркменистана, заявил в среду генеральный прокурор России Игорь... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:58
2022-07-27T09:58
в мире
алексей резников
виталий киселев
европа
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АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Контрабанда оружия с Украины и торговля на черном рынке создают угрозу и для России, и для Туркменистана, заявил в среду генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с министром обороны Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым."На состоявшемся в прошлом месяце в Минске заседании координационного совета генеральных прокуроров СНГ я довел до коллег обеспокоенность бесконтрольным оборотом оружия на Украине, его контрабандой и открытой торговлей на черном рынке. Это представляет серьезные угрозы для наших стран и требует совместных скоординированных действий", - сказал Краснов на встрече с Гундогдыевым.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел.Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.Между тем участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал РИА Новости, что украинская разведка работает с преступными группами и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке"Среди покупателей есть неонацисты и джихадисты в Европе, отмечал со своей стороны помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html
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европа
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в мире, алексей резников, виталий киселев, европа, луганская народная республика
09:58 27.07.2022
 
Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России

Генпрокурор России Краснов: контрабанда оружия с Украины угрожает соседям

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Контрабанда оружия с Украины и торговля на черном рынке создают угрозу и для России, и для Туркменистана, заявил в среду генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с министром обороны Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым.
"На состоявшемся в прошлом месяце в Минске заседании координационного совета генеральных прокуроров СНГ я довел до коллег обеспокоенность бесконтрольным оборотом оружия на Украине, его контрабандой и открытой торговлей на черном рынке. Это представляет серьезные угрозы для наших стран и требует совместных скоординированных действий", - сказал Краснов на встрече с Гундогдыевым.
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 22:21
Европол отмечает случаи контрабанды оружия из Украины, сообщили СМИ
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел.
Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.
Между тем участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал РИА Новости, что украинская разведка работает с преступными группами и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке"
Среди покупателей есть неонацисты и джихадисты в Европе, отмечал со своей стороны помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 18:45
В США признали, что никакое оружие не поможет Украине победить Россию
 
В миреАлексей РезниковВиталий КиселевЕвропаЛуганская Народная Республика
 
 
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