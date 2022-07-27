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Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды после обстрелов ВСУ

Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022

Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды после обстрелов ВСУ

Подача воды в Донецке, Ясиноватой и Макеевке остановлена из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:33

2022-07-27T19:33

2022-07-27T20:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

макеевка

украина

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Подача воды в Донецке, Ясиноватой и Макеевке остановлена из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Украинские войска с утра среды ведут массированный обстрел Донецка. Представительство республики в СЦКК к 19:07 мск зафиксировало более 50 ударов по городу с применением артиллерии калибров 122, 152 и 155 миллиметров и различных типов РСЗО. Кроме того, обстрелам подверглись Новобахмутовка, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Пантелеймоновка и Доломитное.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, макеевка, украина, вооруженные силы украины, сцкк, алексей кулемзин (донецк), владимир путин, нато, россия