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Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/obstrely-1805429520.html
Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды после обстрелов ВСУ
Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022
Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды после обстрелов ВСУ
Подача воды в Донецке, Ясиноватой и Макеевке остановлена из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:33
2022-07-27T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
макеевка
украина
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Подача воды в Донецке, Ясиноватой и Макеевке остановлена из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Украинские войска с утра среды ведут массированный обстрел Донецка. Представительство республики в СЦКК к 19:07 мск зафиксировало более 50 ударов по городу с применением артиллерии калибров 122, 152 и 155 миллиметров и различных типов РСЗО. Кроме того, обстрелам подверглись Новобахмутовка, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Пантелеймоновка и Доломитное.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
ясиноватая
макеевка
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, макеевка, украина, вооруженные силы украины, сцкк, алексей кулемзин (донецк), владимир путин, нато, россия
19:33 27.07.2022 (обновлено: 20:17 27.07.2022)
 
Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды после обстрелов ВСУ

Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды после обстрелов ВСУ фильтровальной станции

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкДонецкая фильтровальная станция
Донецкая фильтровальная станция - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Подача воды в Донецке, Ясиноватой и Макеевке остановлена из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"По информации горводоканала, в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция", — написал он в своем Telegram-канале.

Украинские войска с утра среды ведут массированный обстрел Донецка. Представительство республики в СЦКК к 19:07 мск зафиксировало более 50 ударов по городу с применением артиллерии калибров 122, 152 и 155 миллиметров и различных типов РСЗО. Кроме того, обстрелам подверглись Новобахмутовка, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Пантелеймоновка и Доломитное.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяМакеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)Владимир ПутинНАТОРоссия
 
 
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