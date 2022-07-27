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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/obstrely-1805225595.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Горловку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T07:07
2022-07-27T07:07
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Горловку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Спустя десять минут обстрелу со стороны украинских войск снова подвергся Петровский район Донецка, по городу выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр)
07:07 27.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку

ВСУ выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке и Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Квартира, пострадавшая в результате попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Горловку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 06.40 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram.
Спустя десять минут обстрелу со стороны украинских войск снова подвергся Петровский район Донецка, по городу выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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