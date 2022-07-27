Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
ВСУ выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке и Горловке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Пантелеймоновку и Горловку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 06.40 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram.
Спустя десять минут обстрелу со стороны украинских войск снова подвергся Петровский район Донецка, по городу выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.