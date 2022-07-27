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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805424227.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска примерно за полтора часа обстреляли Новобахмутовку, Макеевку и Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:07
2022-07-27T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска примерно за полтора часа обстреляли Новобахмутовку, Макеевку и Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 17.28 населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.30 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 16.50 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, в 17.05 - пять мин калибром 120 миллиметров по Доломитному, в 17.52 - еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, в 17.57 еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Макеевке, в 18.00 - десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, а в 18.19 шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.
https://ria.ru/20220726/himars-1804942448.html
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
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украина
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
19:07 27.07.2022 (обновлено: 19:08 27.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР сообщили об обстреле Новобахмутовки, Макеевки и Донецка со стороны украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска примерно за полтора часа обстреляли Новобахмутовку, Макеевку и Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 17.28 населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.30 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщило, что в 16.50 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, в 17.05 - пять мин калибром 120 миллиметров по Доломитному, в 17.52 - еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, в 17.57 еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Макеевке, в 18.00 - десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, а в 18.19 шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.
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