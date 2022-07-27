19:07 27.07.2022 (обновлено: 19:08 27.07.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Новобахмутовки, Макеевки и Донецка со стороны украинских войск
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска примерно за полтора часа обстреляли Новобахмутовку, Макеевку и Донецк снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 17.28 населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.30 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщило, что в 16.50 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку, в 17.05 - пять мин калибром 120 миллиметров по Доломитному, в 17.52 - еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, в 17.57 еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Макеевке, в 18.00 - десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, а в 18.19 шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.