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Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град" и снаряды "натовского" калибра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:20
2022-07-27T14:20
2022-07-27T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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донецк (днр)
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нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град" и снаряды "натовского" калибра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, размещенном в Telegram-канале, с 13.00 до 13.53 (совпадает с мск) украинские войска обстреливали четыре населенных пункта ДНР: Железную Балку, Макеевку, Горловку и Донецк. Обстрел Донецка производился ракетами из "Града", а также снарядами калибрами 152 и 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), украина, нато, ситуация в днр и лнр
14:20 27.07.2022 (обновлено: 14:29 27.07.2022)
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
ДНР: ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами и десятью ракетами из "Града"