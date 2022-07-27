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Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805331350.html
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град" и снаряды "натовского" калибра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:20
2022-07-27T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
донецк (днр)
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град" и снаряды "натовского" калибра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, размещенном в Telegram-канале, с 13.00 до 13.53 (совпадает с мск) украинские войска обстреливали четыре населенных пункта ДНР: Железную Балку, Макеевку, Горловку и Донецк. Обстрел Донецка производился ракетами из "Града", а также снарядами калибрами 152 и 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), украина, нато, ситуация в днр и лнр
14:20 27.07.2022 (обновлено: 14:29 27.07.2022)
 
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами

ДНР: ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами и десятью ракетами из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град" и снаряды "натовского" калибра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, размещенном в Telegram-канале, с 13.00 до 13.53 (совпадает с мск) украинские войска обстреливали четыре населенных пункта ДНР: Железную Балку, Макеевку, Горловку и Донецк. Обстрел Донецка производился ракетами из "Града", а также снарядами калибрами 152 и 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк (ДНР)УкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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