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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805237499.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:23
2022-07-27T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.28 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 8.30 и 8.40 были зафиксированы обстрелы Ясиноватой со стороны Авдеевки, украинские войска выпустили в общей сложности 7 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220727/donbass-1805237163.html
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донецк (днр)
ясиноватая
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика
09:23 27.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.28 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
09:19Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз
Отмечается, что в 8.30 и 8.40 были зафиксированы обстрелы Ясиноватой со стороны Авдеевки, украинские войска выпустили в общей сложности 7 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:34Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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