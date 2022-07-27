https://ria.ru/20220727/obstrel-1805237499.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:23

2022-07-27T09:23

2022-07-27T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 10 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.28 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 8.30 и 8.40 были зафиксированы обстрелы Ясиноватой со стороны Авдеевки, украинские войска выпустили в общей сложности 7 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220727/donbass-1805237163.html

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805231396.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика